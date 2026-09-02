Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00'da şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Başsavcılığa çağrıldığı öğrenildi
Giriş: 02 Eylül 2026 - 12:02 Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek’in şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
İHA'da yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca sürdürülen soruşturma çerçevesinde, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek’in şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Başsavcılığa çağrıldığı öğrenildi.
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Gökçek’in, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00’da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek soruşturma kapsamında ifade vereceği bildirildi.
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