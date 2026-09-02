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        Haberler Magazin Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız, nişan sonrası ön balayında

        Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız, nişan sonrası ön balayında

        Geçtiğimiz hafta işletmeci sevgilisi Ata Ayyıldız ile nişanlanan oyuncu Sıla Türkoğlu, tekne tatiline çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 14:23 Güncelleme:
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        Sıla Türkoğlu, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Ata Ayyıldız ile ilişkisini bir adım ileriye taşıyarak geçtiğimiz hafta nişanlanmıştı.

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        Çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişan yüzüklerini takmıştı.

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        Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız, nişanın ardından soluğu tatilde aldı.

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        Evlilik tarihlerine dair henüz bir açıklamada bulunmayan çift, tekne turuna çıktı.

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        Sıla Türkoğlu, sevgilisiyle birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

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        Oyuncu, tatiline dair keyifli anları da sosyal medya hesabından yayımladı.

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        Paylaşımında bikinili pozlarına da yer veren oyuncu, gönderisine "Güneş yerinde" ifadelerini kullandı.

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        #Sıla Türkoğlu
        #Ata Ayyıldız
        #tatil
        #nişan
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