Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız, nişan sonrası ön balayında
Geçtiğimiz hafta işletmeci sevgilisi Ata Ayyıldız ile nişanlanan oyuncu Sıla Türkoğlu, tekne tatiline çıktı
Giriş: 02 Eylül 2026 - 14:23 Güncelleme:
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Sıla Türkoğlu, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Ata Ayyıldız ile ilişkisini bir adım ileriye taşıyarak geçtiğimiz hafta nişanlanmıştı.
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Çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişan yüzüklerini takmıştı.
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Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız, nişanın ardından soluğu tatilde aldı.
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Evlilik tarihlerine dair henüz bir açıklamada bulunmayan çift, tekne turuna çıktı.
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Sıla Türkoğlu, sevgilisiyle birlikte denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
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Oyuncu, tatiline dair keyifli anları da sosyal medya hesabından yayımladı.