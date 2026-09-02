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        Haberler Gündem Güncel Denizlerdeki facialarda kurtarma çalışmalarında gündeme geldi: Denizaltındaki İHA olan rov araçları

        Denizlerdeki facialarda kurtarma çalışmalarında gündeme geldi: Denizaltındaki İHA olan rov araçları

        Uzak yol gemi kaptanı ve emekli başkılavuz Saim Özülgen, Girne ve Silivri'deki gemi kazalarıyla ilgili Habertürk'e değerlendirmelerde bulundu. Özülgen, rov araçlarıyla yapılan arama çalışmaları ile ilgili, "Rov araçları geminin yerini belirliyor. Etrafın görselini alıyor. İHA'lar gibi suyun altında seyir yapabilen, kabloyla göstergelere bağlı cihazlar. Gittiği yerde kamerayla bütün bölgeyi görüntülüyor. Batığı çıkarma çalışmaları da TCG Işın gemisi gibi gemilerdeki vinç ve çeşitli donanımlarla gerçekleştiriliyor." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 13:02 Güncelleme:
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        Denizaltındaki İHA: Rov araçları

        Türkiye son 4 günde iki büyük gemi kazasına tanık oldu. Girne açıklarında alabora olan feribotta 8 kişi hayatını kaybetti, 241 yolcu kurtarıldı. Kaybolan 20 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor.

        Bugün de Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında gece 03.00 sıralarında iki gemi çarpıştı. Bir gemide hasar bulunmazken, diğer gemideki 10 personelle irtibat kurulamadı.

        Habertürk'e değerlendirmelerde bulunan uzak yol gemi kaptanı ve emekli başkılavuz Saim Özülgen, ilk olarak Girne açıklarında TCG Işın Gemisi'nin gerçekleştirdiği arama çalışmalarına değindi.

        Saim Özülgen
        Saim Özülgen
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        Özülgen, row araçlarıyla yapılan arama çalışmaları ile ilgili, "Rov araçları geminin yerini belirliyor. Etrafın görselini alıyor. İHA'lar gibi suyun altında seyir yapabilen, kabloyla göstergelere bağlı cihazlar. Gittiği yerde kamerayla bütün bölgeyi görüntülüyor. Batığı çıkarma çalışmaları da Işın gemisi gibi gemilerdeki vinç ve çeşitli donanımlarla gerçekleştiriliyor." dedi.

        Fotoğraf: İHA

        Özülgen, Silivri açıklarında batan geminin 900 metrede tespit edilmesiyle ilgili de, "Türkiye'deki en kabiliyetli kurtarma teknesi TCG Işın. Çağdaş bir tekne. Eğer onun derinlik olarak kurtarma imkan ve kabiliyeti, 900 metre ve üzerindeyse tabii onu da çıkartır. Ama değilse o zaman daha büyük bir geminin gelip orada faaliyet göstermesinde yarar vardır. 900 metrede su oldukça ağırlaşıyor." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf: AA

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        Silivri'deki kazaya da değinen Özülgen, "Karadeniz'den Ege'ye kadar Deniz Trafik Ayrım Düzeni vardır. Türkiye sahillerinde kritik yerlerde bu sistem geçerlidir. 1994 yılında bu sitem kuruldu. Tıpkı kara yolları gibi denizde de yollar bellidir. Bir gemi diğer geminin bölgesine giremez. Tıpkı 2 şeritli otoban gibi. Kazanın gece 3'te meydana gelmesinde çeşitli sebepler yatıyor olabilir. Ya teknik arıza vardır ya da kullanıcı hatası vardır. İncelemelerle belirlenecektir. " dedi.

        DENİZALTINDAKİ İHA

        Kıbrıs'ın Girne şehrinde batan feribottaki kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları ile Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında battığı düşünülen Tuğberk İmamoğlu gemisini arama çalışmalarıyla ROW cihazları tekrar gündeme geldi. Denizci Halit Yukay'ı arama çalışmalarında da kullanılmıştı...

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        #Girne
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