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        Haberler Gündem Güncel Marmara'da 2 gemi çarpıştı! Facianın ardından açıklamalar...
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        Marmara'da 2 gemi çarpıştı! Facianın ardından açıklamalar...

        Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında iki geminin çarpışması sonucu 10 personelle irtibat kesildi. Radarda en son Çanakkale Boğazı girişinde görülen Tuğberk İmamoğlu'nun battığı değerlendirilirken, filikanın boş olduğu tespit edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, gemideki 10 personelin tamamının Türk vatandaşı olduğu bildirildi. Kazaya ilişkin yetkililerden peş peşe açıklamalar geldi. İşte o açıklamalar...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 13:19 Güncelleme:
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        Marmara'da 2 gemi çarpıştı

        BAKAN GÜRLEK: DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu meydana gelen deniz kazasına ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu meydana gelen deniz kazasını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Olayla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın etkin ve kapsamlı şekilde yürütülmesi amacıyla bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

        Kazanın meydana geliş şekli ve nedenleri ile varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilerek maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla gerekli adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Temennimiz, tüm mürettebatımıza en kısa sürede sağ salim ulaşılmasıdır. Mürettebatımızın ailelerine ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok Haberi Görüntüle

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        GEMİNİN SAHİBİ: RAPORLAR DAHA GELMEDİ

        Doğruyol, "Benim aklıma karşı tarafın yeterince tecrübeli olmamasından dolayı manevrayı yapamaması geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Geldi. Ucuyla vurdu. Bizi en zayıf yerimizden deldi. Yani gemilerin en zayıf yerinden vurdu. Oradan tumba yaptı diye düşünüyorum. Yani düşürdü bizi diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        URALOĞLU: GEMİNİN BATTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şunları söyledi:

        "Denizcilik camiamıza geçmiş olsun diliyorum. Bizim ana arama kurtarma merkezimiz acil çağrı almış oldu. Bunun üzerine ana merkezimiz gemiye ulaşmaya çalıştı. Çatışan iki gemiden birisi olan Alsu gemisinin kaptanı dönüş yaparak 03.15'te çatışma olduğu bilgisini verdi. Bütün arkadaşlarımız arama kurtarma ekiplerini bölgeye yönlendirdi.

        Bu noktada derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu belirtmek isterim. 10 tane deniz insanımız var. Tamamı Türk. Geminin battığını düşünüyoruz. Arkadaşlarımız cep telefonu ve telsizden ulaşmaya çalıştı. Ancak ulaşılamadı. 11 dakikada çok hızlı bir batmadan söz edebiliriz. Filika ve can simitlerinin boş olduğunu gördük. Şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Denizden ve havadan arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz."

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        #marmara
        #Silivri
        #tuğberk imamoğlu
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