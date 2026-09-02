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        Haberler Gündem Güncel 7 günlük yolculuk 11 dakikada bitti... İşte Tuğberk'in seyir defteri!

        7 günlük yolculuk 11 dakikada bitti... İşte Tuğberk'in seyir defteri!

        Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu TUĞBERK İMAMOĞLU isimli gemi battı. Gece 03.15 sıralarında meydana gelen kazanın ardından gemide bulunan 10 kişilik mürettebatla iletişim kurulamazken, deniz yüzeyinde can kurtarma araçları tespit edildi ancak personele ulaşılamadı. Arama kurtarma çalışmalarına Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra helikopter ve çok sayıda deniz unsuru katılıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 15:55 Güncelleme:
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        7 günlük yolculuk 11 dakikada bitti... İşte Tuğberk'in seyir defteri!

        Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında iki Türk bayraklı ticari geminin çarpışması sonucu TUĞBERK İMAMOĞLU isimli gemi battı. Gemide bulunan 10 kişilik mürettebatla iletişim kurulamazken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        TUĞBERK'İN SEYİR DEFTERİ

        Edinilen bilgilere göre, gece 03.15 sıralarında Kocaeli’den Aliağa’ya intikal eden 2999 ton motor yağı taşımacılığı yapan ancak boş olduğu öğrenilen Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli’ye intikal eden 4199 ton rulo sac taşıyan Türk Bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpıştı.

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        Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi'nden (COSPAS-SARSAT) saat 03:26'da Marmara Denizinde trafik ayırım düzeni içerisinde (Marmara Ereğlisi açıklarındaki mevkideki) bir geminin EPİRB cihazından (Acil Durum Konum Gösterici Radyo Vericisi) alınan acil durum sinyali araştırılması amacıyla Türk Radyo tarafından bölgedeki gemilere çağrı yapıldı.

        Saat 03:41’de ALSU tankeri kaptanı tarafından Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine, saat 03:15 civarında kimliğini bilmediği bir gemi ile çarpıştığı (çatışma) bildirildi.

        Saat 4.10 itibariyle Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı’na bağlı 14 adet deniz arama kurtarma unsuru, bir helikopter ve kazazede Alsu tankeri fiilen arama kurtarma operasyonuna katıldı.

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        Saat 07.23'te İstanbul Valiliği "02.09.2016 Çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli’den Aliağa’ya intikal eden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun limanından Karadenizereğli’ye intikal eden Türk Bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli ticari gemi çarpışmıştır" açıklamasıyla bilgilendirdi.

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