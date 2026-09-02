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        Silivri açıklarındaki kazada son telsiz konuşması ortaya çıktı!

        İstanbul'da Silivri açıklarında çarpışan iki gemi kaptanının telsiz kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda, Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının Alsu'ya, "İskeleye kır" uyarısında bulunduğu duyuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 15:43 Güncelleme:
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        Silivri açıklarındaki kazada son telsiz konuşması ortaya çıktı!

        Silivri açıklarında gece saatlerinde çarpışan ‘Tuğberk İmamoğlu’ ve ‘Alsu’ isimli gemilerinin kaptanları arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

        İHA'nın haberine göre kayıtlarda, Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının Alsu’ya, "İskeleye kır" uyarısında bulunduğu duyuldu.

        Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ve Alsu isimli ticari gemilerin çarpışmasına ilişkin telsiz görüşmeleri ortaya çıktı. Kayıtlar, iki geminin kaptanının kazadan önce birbirini fark ederek rota değişikliği için iletişim kurduğunu gösterdi.

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        Telsiz kayıtlarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının, Alsu’ya yön değiştirmesi için, "Alsu, iskeleye kır. Alsu, iskeleye kır demiştim" ifadeleriyle uyarıda bulunduğu duyuldu.

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        #silivri gemi kazası
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