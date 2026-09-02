Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 14.050,56 %-1,25
        DOLAR 48,3153 %0,09
        EURO 56,1887 %0,36
        GRAM ALTIN 6.837,99 %0,39
        BITCOIN 77.325,00 %-0,09
        FAİZ 39,78 %-0,38
        GÜMÜŞ GRAM 102,08 %0,63
        GBP/TRY 65,3850 %0,37
        EUR/USD 1,1592 %0,03
        BRENT PETROL 94,30 %-0,08
        ÇEYREK ALTIN 11.180,11 %0,39
        Haberler Ekonomi Para Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yeni dönem OVP'nin detaylarını 6 Eylülde paylaşacaklarını bildirdi

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yeni dönem OVP'nin detaylarını 6 Eylülde paylaşacaklarını bildirdi

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Katılımcı ve istişareye dayalı bir anlayışla hazırladığımız 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programımızın (OVP) detaylarını 6 Eylül Pazar günü kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 15:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        OVP pazar günü açıklanacak

        Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2027-2029 dönemini kapsayan OVP hazırlıkları kapsamında, iş dünyasının çatı kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve sanayicilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "İstişare toplantımızda; ekonomimizin gelecek üç yıllık yol haritasını, temel makroekonomik hedeflerini, politika çerçevesini ve yapısal reform gündemini ortaya koyacak OVP'ye ilişkin iş dünyamızın beklenti, görüş ve önerilerini dinledik. Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın koordinasyonunda, ilgili tüm bakanlık ve kurumlarımızın katkılarıyla yürütülen hazırlıklarımızda son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Katılımcı ve istişareye dayalı bir anlayışla hazırladığımız 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programımızın detaylarını 6 Eylül Pazar günü kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz. Programın uygulama sürecini ise belirlenen takvim çerçevesinde yakından takip edeceğiz."

        REKLAM

        OVP'de neler yer alacak?

        Ekonominin 2027-2029 dönemi yol haritası niteliğindeki OVP çalışmalarında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yeni OVP'nin detaylarının 6 Eylül Pazar günü kamuoyuyla paylaşılacağını açıklamasının ardından gözler göstergelere çevrildi.

        OVP ile finans ve fiyat istikrarı, büyüme, istihdam gibi kritik alanlarda nasıl bir rota izleneceği belirleniyor. Kamu idarelerinin ödenek teklif tavanları da OVP'de yer alacak.

        Programda, enflasyon, büyüme politikaları ve yapısal reformların öne çıkacağı öngörülüyor.

        REKLAM

        OVP, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortak çalışmalarla hazırlanıyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanıyor. OVP ile makroekonomik politikaların belirlenmesi, temel ekonomik büyüklüklerin, gelir-gider tahminlerinin, bütçe dengesi ve borçlanma durumunun ortaya konulması amaçlanıyor. OVP, makroekonomik politika çerçevesi ve hedefleri ile öncelikli reform alanlarını ve takvimini gösteriyor.

        Mevcut OVP'deki hedefler

        REKLAM

        2026-2028 dönemini kapsayan OVP'de ekonominin 2026'da yüzde 3,8, 2027'de yüzde 4,3 ve 2028'de yüzde 5 büyümesi hedeflenmişti.

        Enflasyonun bu yıl için yüzde 16, 2027 için yüzde 9, 2028 için yüzde 8 olması öngörülmüştü. Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2026'da yüzde 3,5, program dönemi sonunda ise yüzde 2,8 olarak gerçekleşeceği hesaplanmıştı. Söz konusu programda, işsizlik oranında 2026 için yüzde 8,4, 2027 yılı için yüzde 8,2 ve 2028 için yüzde 7,8 hedefi konulmuştu.

        REKLAM

        İhracatın bu yıl sonunda 282 milyar dolar, 2027'de 294 milyar dolar, program sonunda 308,5 milyar dolar olması hedeflenmişti. İthalatın ise 2026'da 378 milyar dolar, gelecek yıl 393 milyar dolar, 2028'de de 410,5 milyar dolar olması öngörülmüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #OVP
        #Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
        #Orta Vadeli Program
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran’a yeni saldırıya hazırız
        Trump: İran’a yeni saldırıya hazırız
        Temsilcilerimiz kadrolarını UEFA'ya bildirdi
        Temsilcilerimiz kadrolarını UEFA'ya bildirdi
        Bahçeli: Cezai yaptırımlar getirilmesi gerekli
        Bahçeli: Cezai yaptırımlar getirilmesi gerekli
        KKTC Ulaştırma Bakanı görevden alındı
        KKTC Ulaştırma Bakanı görevden alındı
        Silivri açıklarındaki kazada son telsiz konuşması ortaya çıktı!
        Silivri açıklarındaki kazada son telsiz konuşması ortaya çıktı!
        Balkondan düşmek üzere olan çocuğu kurtardı
        Balkondan düşmek üzere olan çocuğu kurtardı
        Beşiktaş Ümit Akdağ'ı kadrosuna kattı
        Beşiktaş Ümit Akdağ'ı kadrosuna kattı
        7 günlük yolculuk 11 dakikada bitti... İşte Tuğberk'in seyir defteri!
        7 günlük yolculuk 11 dakikada bitti... İşte Tuğberk'in seyir defteri!
        Nelsson ile yollar ayrıldı! Ülkesine döndü
        Nelsson ile yollar ayrıldı! Ülkesine döndü
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Göz göre göre felaket! Girne'deki dehşet gemisi, 3 ay önce de su almış!
        Göz göre göre felaket! Girne'deki dehşet gemisi, 3 ay önce de su almış!
        "Jet yakıtı krizindeki olumsuzluklara rağmen yolcu talebi güçlü"
        "Jet yakıtı krizindeki olumsuzluklara rağmen yolcu talebi güçlü"
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        OVP pazar günü açıklanacak
        OVP pazar günü açıklanacak
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!