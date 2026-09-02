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        Göz göre göre felaket! Girne'deki dehşet gemisi, 3 ay önce de su almış!

        Girne'de batan gemiyle feci bir ayrıntı ortaya çıktı. Buna göre gemide 3 ay önce seyahat eden DJ Sercan Ulutaş, "Kaptan gaza yüklendi ve gemiye şiddetli bir dalga vurdu. Yerimden zıpladım. Gemi su almaya başladı. Bir kayaya vurduğumuzu düşünerek ilgili kişilere durumu bildirdim ama durumun normal olduğunu, gemiye dalga vurduğunu söylediler" dedi. Ulutaş ayrıca, "Gemiden indiğimde büyük bir korku yaşadım. Bu yolculuktan sonra dönüşte gemiye binmekten vazgeçip uçakla döndüm" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 15:35 Güncelleme:
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        Göz göre göre felaket! Girne'deki dehşet gemisi, 3 ay önce de su almış!

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında alabora olan, 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin kaybolduğu gemiyle 16 Mayıs'ta seyahat eden DJ Sercan Ulutaş, yaşadıklarını anlattı.

        DHA'nın haberine göre yolculuğa ilişkin cep telefonu görüntülerini sanal medya hesabından paylaşan Ulutaş, seyir sırasında geminin oturduğu bölümden su aldığını fark ettiğini belirterek, "Kaptan gaza yüklendi ve gemiye şiddetli bir dalga vurdu. Yerimden zıpladım. Gemi su almaya başladı. Bir kayaya vurduğumuzu düşünerek ilgili kişilere durumu bildirdim ama durumun normal olduğunu, gemiye dalga vurduğunu söylediler" dedi.

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        KKTC’nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu, bir süre sonra da battı. Kazada 8 kişi yaşamını yitirdi, 241 yolcu kurtarıldı. Kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

        16 Mayıs'ta sahne almak üzere Taşucu’ndan KKTC’ye aynı gemiyle giden ve o anlara ilişkin cep telefonu görüntülerini de sanal medya hesabından paylaşan DJ Sercan Ulutaş, yolculuk sırasında yaşadıklarını anlattı. Ulutaş, 16 Mayıs'taki yolculuğu sırasında geminin bulunduğu bölümden su almaya başladığını belirterek, "Yolculuk sırasında kaptan gaza yüklendi ve gemiye şiddetli bir dalga vurdu. Yerimden zıpladım. Gemi su almaya başladı. Bir kayaya vurduğumuzu düşünerek ilgili kişilere durumu bildirdim ama durumun normal olduğunu, gemiye dalga vurduğunu söylediler" dedi.

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        "FERİBOTA BİNMEKTEN VAZGEÇİP UÇAKLA DÖNDÜM"

        Dalganın oturduğu bölüme denk geldiğini ifade eden Sercan Ulutaş, "Dalga tam olarak oturduğum noktaya denk geldiği için çevremdeki diğer yolcular çok fazla tepki vermemişti. Geminin su almasının yetkililer tarafından da normal olarak açıklanması üzerine ben de normal olduğunu düşündüm. Ancak dalga o kadar şiddetli vurmuştu ki olayda belimde ve kalçamda ağrı meydana geldi. Gemiden indiğimde büyük bir korku yaşadım. Bu yolculuktan sonra dönüşte gemiye binmekten vazgeçip uçakla döndüm" ifadelerini kullandı.

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        "YAŞADIKLARIMIN NORMAL OLMADIĞINI ANLADIM"

        Ulutaş, 30 Ağustos'taki kazanın ardından gemiden kurtulan bazı kişilerin kendisiyle iletişime geçtiğini belirterek, "Dalga, daha önce yama yapıldığını sonradan öğrendiğim noktadan vurmuştu. Bu olayda da dalga vurduğunda yama yapılan o nokta açılmış. Orada bir teyze oturuyormuş. Dalga önce o teyzeyi fırlatmış. Sonra da su almaya başlamış. Gemi geri dönmek isterken karaya oturmuş. Su basan gemi yan yatmış. Yaşananların ardından 16 Mayıs'taki yolculuğumu tekrar düşündüm. Bu normal bir durum değil. 3 ay önce yaşadığım bir olay varken insanlar bu durumda ilgililere ulaşmaya çalışmıştır. İnsan ne söyleyeceğini bilemiyor. Büyük bir ihmal var. Çok üzücü bir olay. Sorumlular cezasını çekmeli. Yaşanan faciayı duyunca benim de yaşadıklarımın normal olmadığını anladım. Kesinlikle önlem alınması gereken bir durumdu" diye konuştu.

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        #son dakika
        #Girne
        #Sercan Ulutaş
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