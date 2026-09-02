İGA İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (Airports Council International World - ACI World) iş birliğiyle düzenlediği 'Dünya Havalimanları Deneyim Zirvesi 2026'da (Airport Experience Summit) küresel havacılığın liderleri ve yöneticilerini İstanbul'da bir araya getirdi.

Havalimanı deneyiminin geleceğine yön veren organizasyon; küresel havacılığın önde gelen temsilcilerinden oluşan, 80 ülkeden 800'ün üzerinde üst düzey profesyonelin katılımıyla İstanbul'da düzenleniyor. Zirve, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanı sıra ACI World Genel Direktörü Justin Erbacci, ACI World Yönetim Kurulu Başkanı Jost Lammers ve İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen'in yer aldığı resmî açılış programıyla başladı.

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Etkinlik sonrası ACI World Genel Direktörü Justin Erbacci, ACI World Yönetim Kurulu Başkanı Jost Lammers ve İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"JET YAKITINDAKİ OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN YOLCU TALEBİ GÜÇLÜ"

Bu yıl jet yakıtı piyasalarında hem fiyat hem de arz tarafında yaşanan dalgalanmaların ardından, önümüzdeki aylarda sektörü en fazla endişelendiren konunun ne olduğuna ilişkin Habertürk Enerji Editörü İrem Kuşoğlu Görgü'nün sorusunu yanıtlayan ACI World Genel Direktörü Justin Erbacci havacılık sektörünün karşı karşıya kaldığı olumsuzluklara rağmen yolcu talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini vurguladı.

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"Ortadoğu'daki krize, devam eden tarife savaşlarına ve birçok farklı ülkede insanların hissetmeye devam ettiği fiyat artışlarına rağmen yolcu talebi hala çok güçlü. Bu da sektörün dayanıklılığını gösteriyor" diyen Erbacci, mevcut tablonun kısa vadeli olduğunu düşündüklerini belirterek, "İyimserliğimizi koruyoruz. Yaşadığımız şeyin kısa vadeli bir aksaklık olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu aksaklığa rağmen sektör oldukça dirençli kalmaya devam ediyor. Bu da insanların uçmak istediğini ve uçmayı hayatlarında önceliklendirdiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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"KRİZLER SEKTÖRÜN OLAĞAN PARÇASI HALİNE GELDİ"

Özellikle Ortadoğu'daki havalimanlarının operasyonel açıdan ciddi bir krizle karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Erbacci "Bir kez daha operasyonel bir krizle karşı karşıyayız. Özellikle Ortadoğu'daki havalimanlarımız bundan ciddi şekilde etkileniyor. Öyle ki, bir noktada yaşanan gelişmelere bağlı olarak operasyonel stratejilerini kelimenin tam anlamıyla saatten saate değiştirmek zorunda kaldılar" dedi.

Sektörün bundan sonraki dönemde kesintileri olağan bir durum olarak değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Erbacci, "Bence artık şunu kabul etmemiz gerekiyor: Aksaklıklar ve krizler bu sektörün olağan bir parçası haline geldi. Sektör olarak bu tür kesintilere karşı hazırlıklı olduğumuzdan ve gerektiğinde hızla karşılık verebildiğimizden emin olmalıyız. Çünkü bazen daha önce hiç düşünmediğimiz şekillerde bile bu tür aksaklıklar yaşanmaya devam edecek. Bu da bir kez daha havalimanlarının dayanıklılığının önemini ve değişen koşullara uyum sağlayabilme kapasitemizin ne kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor" diye konuştu.

"İSTANBUL HAVALİMANI'NIN GELDİĞİ NOKTA OLAĞANÜSTÜ BİR BAŞARI HİKAYESİ"

İstanbul Havalimanı'nın son yıllarda ulaştığı noktaya yönelik soruyu da yanıtlayan Erbacci, havalimanının küresel rekabet ortamında dikkat çekici bir konuma geldiğini belirtti.

Erbacci, "İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar ulaşılan noktaya baktığınızda, bunun olağanüstü bir başarı hikayesi olduğunu düşünüyorum. Dünyanın diğer bölgelerindeki ve diğer havalimanlarındaki rekabet ortamını da dikkate aldığımızda, burada çok sayıda doğru kararın, güçlü bir yönetimin ve önemli başarıların ortaya konulduğunu görüyoruz. Bunlar İstanbul Havalimanı'nı son derece güçlü ve rekabetçi bir konuma taşıdı" dedi.

Havalimanlarının yalnızca ulaşım altyapısı değil, aynı zamanda ülkeler ve bölgeler açısından stratejik birer ekonomik varlık olduğuna dikkat çeken Erbacci "İnsanların seyahat etmek ya da iş yapmak için gelmek istediği veya kargo göndermek istediği bir bölgeniz varsa, en önemli unsur bu büyümeyi karşılayabilecek altyapıya, yani havalimanına sahip olmaktır. Çünkü havalimanı bu büyümeyi karşılayamazsa, o bölgenin ekonomik olarak büyümesi de mümkün olmaz" ifadelerini kullandı.

"ODAĞIMIZDA İNSAN,DUYGULAR VE BAĞLANTILAR VAR"

Konuşmasında havacılığın varlık sebebinin 'bağlantı kurmak' olduğunu vurgulayan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen "Bölgemizi de etkileyen jeopolitik gerilimler ve küresel çatışmalar; güvenliğe, emniyete her zaman öncelik veren havalimanları ve hava yolları için önemli operasyonel zorluklar yarattı. Ancak sektörümüz; uyum sağlama, iş birliği yapma ve hayati olan küresel bağlantıyı sürdürme yeteneğini bir kez daha gösterdi" diye konuştu.

Zirvenin ana teması olan yolcu deneyimi konusunda da görüşlerini aktaran Selahattin Bilgen, yolcu beklentilerinin benzeri görülmemiş bir hızla geliştiğinin altını ve şu değerlendirmelerde bulundu: "Müşteri hizmetlerinin ötesine geçen ‘havalimanı deneyimi', artık teknoloji, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik, çalışan bağlılığı ve kurumsal kültürü de kapsıyor. İGA İstanbul Havalimanı olarak, operasyonel mükemmellik ve müşteri deneyiminin birbirinden ayrılamayacağına inanıyoruz. Teknoloji kolaylaştırmalı, altyapı ise erişilebilirliği desteklemeli. Her karar yolcular, çalışanlar ve paydaşlar için yarattığı değere göre sorgulanmalı."

İGA ÜST SEVİYE AKREDİTASYONU YENİLENDİ

Öte yandan ACI World tarafından verilen ve en yüksek kademe olan 'Seviye 5' 'Yolcu Deneyimi Akreditasyonu', İGA İstanbul Havalimanı için yenilendi. İGA İstanbul Havalimanı 2025 yılında da bu seviyeye ulaşmıştı.

Bununla beraber sektörün geleceğine yön verecek liderler yetiştirmeyi hedefleyen İGA Akademi de küresel havacılığın profesyonel gelişimine sağladığı katma değer doğrultusunda '2026 Global Training Leadership Award' ödülünün sahibi oldu. İGA Akademi, ev sahipliği yaptığı ACI eğitimleriyle 100’ün üzerinde uluslararası kurumdan katılımcıya ulaştı.