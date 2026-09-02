Bugün Ne Oldu? 2 Eylül 2026 haberleri: Silivri'deki gemi kazasında telsiz konuşması ortaya çıktı, Girne'de batan gemiye ulaşıldı, Melih Gökçek ifadeye çağrıldı

Bünün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

SİLİVRİ'DE İKİ GEMİ ÇARPIŞTI! BİR GEMİDEKİ PERSONELLE İLETİŞİM YOK

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında gece 03.15 sıralarında iki gemi çarpıştı. Bir gemide hasar bulunmazken, diğer gemideki tamamı Türk 10 personelle irtibat kurulamadı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ilk açıklamada Tuğberk İmamoğlu için "11 dakikada çok hızlı bir batmadan söz edebiliriz. Filika ve can simitlerinin boş olduğunu gördük. Şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı" dedi. Milli Savunma Bakanlığı ise arama kurtarma çalışmaları için 4 gemi ve 1 İHA görevlendirdi.

KAZADAKİ SON TELSİZ KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI: "İSKELEYE KIR"

İstanbul'da Silivri açıklarında çarpışan iki gemi kaptanının telsiz kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda, Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanının Alsu'ya, "İskeleye kır" uyarısında bulunduğu duyuldu.

KKTC CUMHURBAŞKANI ERHÜRMAN: GİRNE'DE BATAN GEMİYE ULAŞILDI

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman, Girne'de batan yolcu gemisine ulaşıldığını duyurdu. 8 kişinin hayatını kaybettiği olayda, kayıp 20 kişi aranıyor. Batan geminin enkazının, denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirildi. Arama çalışmalarını TCG Işın ve TCG Alemdar Gemileri yürütüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: PUTİN SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi dönüşünde açıklamalarda bulundu. Putin ile görüşmesine ilişkin, "Çok samimi havada geçti. Putin savaşın bitmesini istiyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG'nin feshinden de memnuniyet duyduğunu belirterek, "Ben bu sürecin sadece Türkiye ve Suriye için değil, bütün bölge için yeni bir dönemin kapısını aralayacağına inanıyorum. Terör defteri artık kapanmalı, silahın, şiddetin devri artık kapanmalı" ifadelerini kullandı.

MELİH GÖKÇEK İFADEYE ÇAĞRILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, 4 Eylül Cuma günü saat 16.00'da şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Başsavcılığa çağrıldığı öğrenildi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NIN 4. PİSTİ İÇİN GERİ SAYIM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, düzenlenen 8. Dünya Havalimanları Deneyim Zirvesi'nde konuştu. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinde çalışmaların son aşamaya geldiğini söyleyen Uraloğlu, "Doğu-batı ekseninde 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki pistimizin teknik testlerin ardından önümüzdeki günlerde operasyona başlamasını hedefliyoruz" diye konuştu.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ ARASINDA 31 MİLYAR LİRALIK DERBİ

Spor gündemine bakalım... Gözler Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında cumartesi günü oynanacak derbide... İki ezeli rakibin kadro değerleri toplamı 31 milyar Lira. Sahanın en değerli ismi, 55 milyon Euro ile Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Greenwood olacak.