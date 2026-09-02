Galatasaray, Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki stoperin ayrılığını TFF'ye bildirdi.

Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/dHmOSMA0VD — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 2, 2026

ÜLKESİNE DÖNDÜ

Nelsson, Danimarka ekibi Nordsjaelland ile anlaşmaya vardı.

Nordsjaelland, Nelsson için herhangi bir transfer ücreti ödemeyecek.

𝑤𝑒𝑙𝑐𝑜𝑚𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑒 𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐫 ❤️💛



🗣️❝Da jeg forlod FC Nordsjælland i sin tid, var det med et løfte om, at jeg nok skulle vende tilbage på et tidspunkt, og jeg er meget glad for, at det hele kunne passe sammen nu. ❞



Læs mere her 👇https://t.co/4r5VusJbRM pic.twitter.com/0L6xVsMfh8 — FC Nordsjælland 🐯 (@FCNordsjaelland) September 2, 2026

BURUK'UN GÖZÜNDEN DÜŞTÜ

Galatasaray kariyerinin ilk 3 yılında kadronun değişmez isimleri arasında yer alan 27 yaşındaki savunmacı, teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşmüştü. Son 2 sezonda Roma ve Hellas Verona'ya kiralanan Nelsson, sarı-kırmızılılar ile yollarını ayırmış oldu.

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PERFORMANSI

Galatasaray forması ile toplamda 144 maça çıkan Danimarkalı futbolcu, 4 gol ve 1 asite imza attı. Nelsson'un sözleşmesi bu sezonun sonunda tamamlanacaktı.