Nelsson ile yollar ayrıldı! Ülkesine döndü
Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Danimarkalı futbolcu, Nordsjaelland ile anlaşma sağladı.
Giriş: 02 Eylül 2026 - 19:27 Güncelleme:
Galatasaray, Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki stoperin ayrılığını TFF'ye bildirdi.
ÜLKESİNE DÖNDÜ
Nelsson, Danimarka ekibi Nordsjaelland ile anlaşmaya vardı.
Nordsjaelland, Nelsson için herhangi bir transfer ücreti ödemeyecek.
BURUK'UN GÖZÜNDEN DÜŞTÜ
Galatasaray kariyerinin ilk 3 yılında kadronun değişmez isimleri arasında yer alan 27 yaşındaki savunmacı, teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşmüştü. Son 2 sezonda Roma ve Hellas Verona'ya kiralanan Nelsson, sarı-kırmızılılar ile yollarını ayırmış oldu.
REKLAM
PERFORMANSI
Galatasaray forması ile toplamda 144 maça çıkan Danimarkalı futbolcu, 4 gol ve 1 asite imza attı. Nelsson'un sözleşmesi bu sezonun sonunda tamamlanacaktı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ