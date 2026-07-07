Gül Onat son halini paylaştı
Pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat, kemoterapi sürecinde saçlarını kestirdi. Usta oyuncu, son halini sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş: 07 Temmuz 2026 - 12:21 Güncelleme:
Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat, sağlık durumu ve tedavi süreciyle ilgili gelişmeleri sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor.
Usta oyuncu, kemoterapi süreci nedeniyle saçlarını kestirmesinin ardından, yakın dostu ve meslektaşı Ayhan Kavas ile birlikte çekilen bir fotoğrafını yayımladı.
Onat, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Can dostum Ayhan Kavas ve keltoş ben" notunu ekledi.
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