Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat, sağlık durumu ve tedavi süreciyle ilgili gelişmeleri sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor.

Usta oyuncu, kemoterapi süreci nedeniyle saçlarını kestirmesinin ardından, yakın dostu ve meslektaşı Ayhan Kavas ile birlikte çekilen bir fotoğrafını yayımladı.

Onat, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Can dostum Ayhan Kavas ve keltoş ben" notunu ekledi.