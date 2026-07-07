Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gül Onat son halini paylaştı

        Gül Onat son halini paylaştı

        Pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat, kemoterapi sürecinde saçlarını kestirdi. Usta oyuncu, son halini sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 12:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Son halini paylaştı

        Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Gül Onat, sağlık durumu ve tedavi süreciyle ilgili gelişmeleri sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor.

        Usta oyuncu, kemoterapi süreci nedeniyle saçlarını kestirmesinin ardından, yakın dostu ve meslektaşı Ayhan Kavas ile birlikte çekilen bir fotoğrafını yayımladı.

        Onat, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Can dostum Ayhan Kavas ve keltoş ben" notunu ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sivas'ta kene nedeniyle 6.ölüm

        Tokat'ta, kene tutunması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan 60 yaşındaki A.K., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi. A.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kentte, kene ısırması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi

        #Gül Onat
        #kanser
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Zihni Göktay'a veda
        Zihni Göktay'a veda
        G.Saray'dan Ugochukwu harekatı!
        G.Saray'dan Ugochukwu harekatı!
        'Şartlı tahliye' edilen kazlar yürek ısıttı
        'Şartlı tahliye' edilen kazlar yürek ısıttı
        Personel hissesine vergi teşviki
        Personel hissesine vergi teşviki
        Alexander Nübel Beşiktaş için geliyor!
        Alexander Nübel Beşiktaş için geliyor!
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        Ronaldo: Vicdanım ve gönlüm rahat!
        Ronaldo: Vicdanım ve gönlüm rahat!
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Başbakandan Kylie Minogue'a özür
        Başbakandan Kylie Minogue'a özür
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Göksel'in Bodrum kaçamağı
        Göksel'in Bodrum kaçamağı
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak