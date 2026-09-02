Temsilcilerimiz kadrolarını UEFA'ya bildirdi
Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor bu sezon Avrupa kupalarında yer alacak. Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde ve Trabzonspor ise UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterecek. 4 büyükler, UEFA'ya Avrupa kadrolarını bildirdi.
UEFA'nın 3 büyük turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamaları başlıyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Galatasaray Devler Ligi'nde, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde yarışacak. 4 büyükler, UEFA'ya kadro bildirimini yaptı.
Takımlar Avrupa kadrolarında en fazla 25 oyuncu bildirilebilir. Bu oyuncuların en az 2 tanesinşn kaleci olma zorunluluğu bulunuyor.
Bu 25 kişilik kontenjanın en az 8 tanesi "kulüp/ülke altyapısında yetişmiş" oyunculara ayrılması gerekiyor. Altyapı kriteri sağlanamadığı takdirde toplam kadro sayısı 25'ten düşürülüyor.
Hasan Tüncel'in haberine göre; Beşiktaş, Fenerbahçe, ve Galatasaray UEFA'ya kadrolarını bildirdi. Trabzonspor ise Franculino Dju transferini tamamlayarak oyuncunun evraklarını yaklaşık 2 saat kala yetiştirdi.