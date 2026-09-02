UEFA'nın 3 büyük turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamaları başlıyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Galatasaray Devler Ligi'nde, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor ise Konferans Ligi'nde yarışacak. 4 büyükler, UEFA'ya kadro bildirimini yaptı.

Takımlar Avrupa kadrolarında en fazla 25 oyuncu bildirilebilir. Bu oyuncuların en az 2 tanesinşn kaleci olma zorunluluğu bulunuyor.

Bu 25 kişilik kontenjanın en az 8 tanesi "kulüp/ülke altyapısında yetişmiş" oyunculara ayrılması gerekiyor. Altyapı kriteri sağlanamadığı takdirde toplam kadro sayısı 25'ten düşürülüyor.

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Hasan Tüncel'in haberine göre; Beşiktaş, Fenerbahçe, ve Galatasaray UEFA'ya kadrolarını bildirdi. Trabzonspor ise Franculino Dju transferini tamamlayarak oyuncunun evraklarını yaklaşık 2 saat kala yetiştirdi.