Diyarbakır’da vatandaş, düşmek üzere olan çocuğa ulaştı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 3’üncü kattaki balkondan düşmek üzere olan kız çocuğu, binanın balkon korkuluklarından tırmanarak 2’nci kata ulaşan bir kişi tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesine bağlı kırsal Oğlaklı Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. 5 katlı binanın 3’üncü katındaki balkondan henüz bilinmeyen nedenle düşme tehlikesi yaşayan çocuğu yakınları tuttu.

ÇEVREDEKİLER SEFERBER OLDU

Durumu gören çevredeki vatandaşlar, küçük çocuğu kurtarmak için harekete geçti. Bazı kişiler merdivenle çocuğa ulaşmaya çalışırken, bir kişi ise zemin kattan itibaren balkon korkuluklarına tutunarak 2’nci kata kadar tırmandı.

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Çocuğa ulaşan kişi, onu bulunduğu yerden alarak 2’nci kattaki balkona güvenli şekilde bıraktı.

KURTARILMA ANI KAMERADA

Kız çocuğunun kurtarıldığı anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.