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        Haberler Magazin Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü evlendi

        Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü evlendi

        İki yıldır birlikte olan Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, İzmir Çeşme'de düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 20:25 Güncelleme:
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        Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, ilişkilerini nikâh masasına taşıdı.

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        İki yıldır birlikte olan Bastık ve Tütüncü, İzmir Çeşme’de hayatlarını birleştirdi.

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        Nikâhın kıyılmasının ardından ünlü çift, mutluluk gözyaşları döktü.

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        Çifti bu özel günlerinde aileleri ve yakın çevreleri yalnız bırakmayarak düğünlerine katıldı.

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        İkilinin düğününden anları ise davetliler sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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        Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü çifti, gelin arabası olarak klasik model üstü açık bir otomobil tercih etti

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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, heyecanlarını paylaştı ve düğünle ilgili merak edilenleri anlattı. Her şeyin çok güzel gittiğini belirten çift, bu özel günü tanıştıkları ilk günden beri beklediklerini ifade etti.

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        "İLK KEZ NİKÂH KIYILIRKEN KARŞI KARŞIYA GELDİK"

        Zeynep Bastık, gelinlik ve damatlık konusunda birbirlerine sürpriz yaptıklarını söyleyerek nikah öncesinde birbirlerini görmediklerini belirtti. Bastık, "Serkay'la ne provalarda ne de başka bir yerde gelinlik ve damatlıkla birbirimizi gördük. İlk kez nikâh kıyılırken karşı karşıya geldik" diye konuştu.

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        "İKİ ÜÇ FARKLI GELİNLİK GİYECEĞİM"

        Düğün gecesinde birden fazla gelinlik giyeceğini belirten Bastık, "İki üç farklı gelinlik giyeceğim. Ayakkabımın altına arkadaşlarımın isimlerini yazdım. Ancak isimlerin sadece ilk iki harfinin silindiğini görünce çok şaşırdım" dedi.

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        "NİKÂH KIYILIRKEN GÖZLERİM DOLDU"

        Bastık, özellikle anne ve babasının gözyaşlarına hâkim olamamasının kendisini duygulandırdığını belirtti. Şarkıcı, "Nikâh kıyılırken gözlerim doldu. Annem ve babam ağlayınca ben de kendimi tutamadım" açıklamasını yaptı.

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        #Zeynep Bastık
        #Serkay Tütüncü
        #düğün
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