Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü evlendi

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, heyecanlarını paylaştı ve düğünle ilgili merak edilenleri anlattı. Her şeyin çok güzel gittiğini belirten çift, bu özel günü tanıştıkları ilk günden beri beklediklerini ifade etti.