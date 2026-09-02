Beşiktaş Ümit Akdağ transferi için Alanyaspor ile anlaştı

🚨 Ümit Akdağ Beşiktaş'ta



🎙️ @ogzhngenc: Siyah-beyazlılar stoper için flaş bir hamle yaptı ve Alanyaspor'dan Ümit Akdağ'ı kadrosuna kattı.



Hem Akdeniz ekibiyle hem de oyuncu tarafıyla Beşiktaş her konuda anlaşmaya vardı.



Kısa süre içinde Ümit'in de İstanbul'a gelmesini… https://t.co/aCohCWd6i8 pic.twitter.com/a0RMRQOf2M