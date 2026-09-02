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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Ümit Akdağ transferi için Alanyaspor ile anlaştı

        Beşiktaş Ümit Akdağ transferi için Alanyaspor ile anlaştı

        Beşiktaş Ümit Akdağ transferi için Alanyaspor ve oyuncuyla anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki savunmacının kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

        Giriş: 02 Eylül 2026 - 21:35 Güncelleme:
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        Beşiktaş Ümit Akdağ'ı kadrosuna kattı

        Transferin son günlerinde vites yükselten Beşiktaş sürpriz bir hamle gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ'ı kadrosuna kattı.

        HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in haberine göre; Beşiktaş yönetimi, 22 yaşındaki savunmacı ve kulübü ile anlaşma sağladı.

        Ümit Akdağ'ın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek Beşiktaş'a imza atması bekleniyor. Akdağ 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

        UEFA LİSTESİNE DAHİL EDİLDİ

        22 yaşındaki stoperin evrakları TFF'ye iletildi. Ümit Akdağ, Beşiktaş'ın UEFA listesine dahil edildi.

        PERFORMANSI

        Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasını 36 maçta giyen Ümit Akdağ, 1 gol ve 3 asiste imza attı.

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        #beşiktaş
        #ümit akdağ
        #Alanyaspor
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