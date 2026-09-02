Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika ABD Başkanı Trump, İran operasyonlarının sınırlı süreceğini açıkladı

        ABD Başkanı Trump, İran operasyonlarının sınırlı süreceğini açıkladı

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, önceki operasyonun "çok ağır" olduğunu belirterek, İran'ın radar ve füze sistemlerini yeniden inşa etmeye çalıştığını öne sürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 21:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump: İran'a yeni saldırıya hazırız

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik son saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı boyunca inşa etmeye çalıştıkları tüm yeni ekipmanları imha ettik" dedi. Trump, İran'ın radar sistemleri, füze sistemleri ve mayın döşeme kapasitesini yeniden oluşturmaya çalıştığını ancak bunların hedef alındığını öne sürdü.

        İran halkının yaşadığı durumu anladığını belirten Trump, ülkeye CIA ajanları gönderilip gönderilmeyeceği sorusuna ise, "Bunu söylemeyi çok isterdim ama bunu söylemek uygun olmaz" yanıtını verdi. Trump ayrıca İran yönetiminin giderek zayıfladığını savundu.

        YENİ SALDIRILAR UZUN SÜRMEYECEK

        İran'a yönelik operasyonların ne kadar devam edeceği sorulan Trump, ABD'nin yeni saldırılarının "çok uzun sürmeyeceğini" söyledi.

        Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirdiklerini belirten Trump, "Her gün milyonlarca varil petrol taşıyan çok sayıda gemiyi boğazdan geçiriyoruz. Arada bir dron saldırısı gerçekleştiriyorlar ama onları düşürüyoruz. Çok güçlü bir kontrolümüz var" ifadelerini kullandı.

        İRAN'IN ASKERİ SİSTEMLERİ HEDEF ALINDI

        İran'ın radar sistemleri, füze sistemleri ve mayın döşeme altyapısını yeniden kurmaya çalıştığını savunan Trump, bu girişimlerin engellendiğini söyledi.

        Trump, "Yaptıkları her şeyi görüyoruz. Hareket edemiyorlar. Biz görmeden lavaboya dahi gidemiyorlar" ifadelerini kullanarak, İran'ın askeri faaliyetlerinin yakından takip edildiğini belirtti.

        ABD Başkanı, "Dün gece onlara çok ağır bir saldırı gerçekleştirdik. Hürmüz Boğazı boyunca inşa etmeye çalıştıkları tüm yeni ekipmanları imha ettik" dedi. Trump, ihtiyaç duyulması halinde yeni saldırılar düzenlemeye hazır olduklarını da ifade etti.

        UKRAYNA SAVAŞI İÇİN BARIŞ MESAJI

        Trump, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin yaptığı değerlendirmede ise tarafların savaşı sona erdirmesi gerektiğini söyledi.

        Savaşta hem Ukrayna hem de Rusya tarafından çok sayıda askerin hayatını kaybettiğini belirten Trump, "Bu aptalca savaşı durdurmaları gerekiyor. Biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

        Trump, savaşın sona ermesine yaklaşıldığını düşündüğünü belirterek, "İki liderle de görüşüyorum ve savaşı durduracakları düşüncesindeyim" ifadelerini kullandı.

        PUTİN İLE ZİRVE İÇİN ŞARTINI AÇIKLADI

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yeni bir zirve yapma ihtimali sorulan Trump, bunun bir barış anlaşması imzalanmaya hazır olunduğu dönemde gerçekleşmesini istediğini söyledi.

        Trump, "Bunu savaş sona ererken yapmak istiyorum ve bunu başaracağımızı düşünüyorum. Zirveyi hemen ayarlayabileceğim görüşündeyim" dedi.

        KANADA İLE TİCARET ELEŞTİRİSİ

        ABD'nin Kanada ile ticari görüşmeleri yeniden başlatma ihtimaline ilişkin de konuşan Trump, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri eleştirdi.

        Kanada'nın uzun yıllardır ABD'den faydalandığını savunan Trump, "Bizim onlara ihtiyacımız yok. Onların bize ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

        Trump, Kanada'nın petrol, doğal gaz ve doğal kaynaklar açısından zengin olduğunu belirterek, ABD'nin bu kaynaklara ihtiyaç duymadığını söyledi.

        KRALİYET AİLESİ YORUMU

        Trump, İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

        Kraliyet ailesine saygısızlık yapıldığını düşündüğünü söyleyen Trump, "Ben kraliyet ailesinin yerinde olsaydım, onları geri kabul etmezdim" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #trump
        #İrana saldırı
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran’a yeni saldırıya hazırız
        Trump: İran’a yeni saldırıya hazırız
        Temsilcilerimiz kadrolarını UEFA'ya bildirdi
        Temsilcilerimiz kadrolarını UEFA'ya bildirdi
        Bahçeli: Cezai yaptırımlar getirilmesi gerekli
        Bahçeli: Cezai yaptırımlar getirilmesi gerekli
        KKTC Ulaştırma Bakanı görevden alındı
        KKTC Ulaştırma Bakanı görevden alındı
        Silivri açıklarındaki kazada son telsiz konuşması ortaya çıktı!
        Silivri açıklarındaki kazada son telsiz konuşması ortaya çıktı!
        Balkondan düşmek üzere olan çocuğu kurtardı
        Balkondan düşmek üzere olan çocuğu kurtardı
        Beşiktaş Ümit Akdağ'ı kadrosuna kattı
        Beşiktaş Ümit Akdağ'ı kadrosuna kattı
        7 günlük yolculuk 11 dakikada bitti... İşte Tuğberk'in seyir defteri!
        7 günlük yolculuk 11 dakikada bitti... İşte Tuğberk'in seyir defteri!
        Nelsson ile yollar ayrıldı! Ülkesine döndü
        Nelsson ile yollar ayrıldı! Ülkesine döndü
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Göz göre göre felaket! Girne'deki dehşet gemisi, 3 ay önce de su almış!
        Göz göre göre felaket! Girne'deki dehşet gemisi, 3 ay önce de su almış!
        "Jet yakıtı krizindeki olumsuzluklara rağmen yolcu talebi güçlü"
        "Jet yakıtı krizindeki olumsuzluklara rağmen yolcu talebi güçlü"
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        OVP pazar günü açıklanacak
        OVP pazar günü açıklanacak
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!