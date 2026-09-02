ABD Başkanı Trump, İran operasyonlarının sınırlı süreceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik son saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı boyunca inşa etmeye çalıştıkları tüm yeni ekipmanları imha ettik" dedi. Trump, İran'ın radar sistemleri, füze sistemleri ve mayın döşeme kapasitesini yeniden oluşturmaya çalıştığını ancak bunların hedef alındığını öne sürdü.

İran halkının yaşadığı durumu anladığını belirten Trump, ülkeye CIA ajanları gönderilip gönderilmeyeceği sorusuna ise, "Bunu söylemeyi çok isterdim ama bunu söylemek uygun olmaz" yanıtını verdi. Trump ayrıca İran yönetiminin giderek zayıfladığını savundu.

YENİ SALDIRILAR UZUN SÜRMEYECEK

İran'a yönelik operasyonların ne kadar devam edeceği sorulan Trump, ABD'nin yeni saldırılarının "çok uzun sürmeyeceğini" söyledi.

Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirdiklerini belirten Trump, "Her gün milyonlarca varil petrol taşıyan çok sayıda gemiyi boğazdan geçiriyoruz. Arada bir dron saldırısı gerçekleştiriyorlar ama onları düşürüyoruz. Çok güçlü bir kontrolümüz var" ifadelerini kullandı.

İRAN'IN ASKERİ SİSTEMLERİ HEDEF ALINDI

İran'ın radar sistemleri, füze sistemleri ve mayın döşeme altyapısını yeniden kurmaya çalıştığını savunan Trump, bu girişimlerin engellendiğini söyledi.

Trump, "Yaptıkları her şeyi görüyoruz. Hareket edemiyorlar. Biz görmeden lavaboya dahi gidemiyorlar" ifadelerini kullanarak, İran'ın askeri faaliyetlerinin yakından takip edildiğini belirtti.

ABD Başkanı, "Dün gece onlara çok ağır bir saldırı gerçekleştirdik. Hürmüz Boğazı boyunca inşa etmeye çalıştıkları tüm yeni ekipmanları imha ettik" dedi. Trump, ihtiyaç duyulması halinde yeni saldırılar düzenlemeye hazır olduklarını da ifade etti.

UKRAYNA SAVAŞI İÇİN BARIŞ MESAJI

Trump, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin yaptığı değerlendirmede ise tarafların savaşı sona erdirmesi gerektiğini söyledi.

Savaşta hem Ukrayna hem de Rusya tarafından çok sayıda askerin hayatını kaybettiğini belirten Trump, "Bu aptalca savaşı durdurmaları gerekiyor. Biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Trump, savaşın sona ermesine yaklaşıldığını düşündüğünü belirterek, "İki liderle de görüşüyorum ve savaşı durduracakları düşüncesindeyim" ifadelerini kullandı.

PUTİN İLE ZİRVE İÇİN ŞARTINI AÇIKLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yeni bir zirve yapma ihtimali sorulan Trump, bunun bir barış anlaşması imzalanmaya hazır olunduğu dönemde gerçekleşmesini istediğini söyledi.

Trump, "Bunu savaş sona ererken yapmak istiyorum ve bunu başaracağımızı düşünüyorum. Zirveyi hemen ayarlayabileceğim görüşündeyim" dedi.

KANADA İLE TİCARET ELEŞTİRİSİ

ABD'nin Kanada ile ticari görüşmeleri yeniden başlatma ihtimaline ilişkin de konuşan Trump, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri eleştirdi.

Kanada'nın uzun yıllardır ABD'den faydalandığını savunan Trump, "Bizim onlara ihtiyacımız yok. Onların bize ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Trump, Kanada'nın petrol, doğal gaz ve doğal kaynaklar açısından zengin olduğunu belirterek, ABD'nin bu kaynaklara ihtiyaç duymadığını söyledi.

KRALİYET AİLESİ YORUMU

Trump, İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Kraliyet ailesine saygısızlık yapıldığını düşündüğünü söyleyen Trump, "Ben kraliyet ailesinin yerinde olsaydım, onları geri kabul etmezdim" dedi.