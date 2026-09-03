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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den Karadeniz'e yağmur, Marmara ve Ege'ye rüzgar uyarısı

        Meteoroloji'den Karadeniz'e yağmur, Marmara ve Ege'ye rüzgar uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'de yağmur geçişleri beklenirken, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkili olacak. Hava sıcaklıklarında değişiklik beklemiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 07:25 Güncelleme:
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        Karadeniz'e yağmur, Marmara ve Ege'ye rüzgar uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri, Samsun'un doğu kesimleri ve sabah ilk saatlerde Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve yer yer pus hadisesi bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 29°

        Ankara

        Güneşli 31°

        İzmir

        Güneşli 36°

        Antalya

        Güneşli 36°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 26°

        Bursa

        Güneşli 28°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Güneşli 38°

        Gaziantep

        Güneşli 36°

        Ağrı

        Güneşli 28°

        Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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