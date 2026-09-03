KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan geminin 30 Ağustos'ta alabora olduğu kazada hayatını kaybeden 28 yaşındaki Fahri Ateş'in naaşı, Erdemli ilçesi Çerçili Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Burada kılınan cenaze namazına, Ateş'in kazadan kurtulan eşi Ayça ile babası Yüksel ve annesi Kadriye Ateş'in yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı, Hasan Ufuk Çakır ve Havva Sibel Söylemez, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü ile vatandaşlar katıldı.

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BABASI FENALIK GEÇİRDİ

AA'da yer alan habere göre törende Ateş'in fenalık geçiren babasına sağlık personeli müdahale etti. Ateş'in Türk bayrağına sarılı tabutunu öpen eşi ve yakınları, gözyaşı döktü. Namazın ardından Ateş'in cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi.

EŞİNİ VE OĞLUNU KURTARDI

İstanbul'da görev yapan jandarma uzman çavuş Fahri Ateş'in, yıllık izninde memleketi Erdemli'ye geldikten sonra hemşire eşi Ayça ve 4 yaşındaki oğlu Atabey ile tatil için KKTC'ye gittiği belirtildi.

Tatil dönüşü bindikleri yolcu gemisinin alabora olacağını anlayan Ateş'in, eşi ve oğlunu güvertede güvenli yere çıkardığı, can simidi almak için aşağıya indiği sırada mahsur kalıp yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

DHA'daki habere göre de kaybolan yolcular arasında bulunan Hatay Samandağlı Nihat Pancar’ın gemideki son anlarına ait görüntüsü ortaya çıktı.

Geminin su aldığı anlarda bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kayıtta, Pancar'ın da kadraja girdiği görüldü.

GÖRÜNTÜYÜ ÇEKEN KURTULDU

Kaydı yapan kişinin, geminin su aldığını ve yetkililerin bu duruma el atmasını gerektiğini söylediği anlarda, Pancar'ın da sakin bir şekilde koltuğunda oturduğu görüldü. Görüntüyü çeken kişinin ise kazada kurtarılan kişiler arasında olduğu öğrenildi.

ÖLÜMLE BİTEN SÜRPRİZ

İHA'da yer alan habere göre Nihat Pancar'ın, ailesine sürpriz yapmak için haber vermeden gemiye bindiği ortaya çıktı.

Pancar'ın eşi Özlem Pancar, eşinin kendilerine sürpriz yapmak için haber vermeden yola çıktığını ifade ederek, "Geleceğinden haberimiz yoktu, en son 10.30'da bizle görüştü. Kızım babasına ne zaman geleceğini sordu ve geleceğim diyerek cevap verdi" dedi.

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EŞİ BİR HABER BEKLİYOR

Görüntünün ortaya çıkmasının ardından eşi Özlem Pancar, yaşadığına dair umudunu koruduğunu belirterek, kendisinden gelecek haberi beklediklerini söyledi.