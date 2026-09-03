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        Haberler Keşfet Özel müzeler kritik bir rol oynuyor

        Özel müzeler kritik bir rol oynuyor

        On milyonlarca kişiyi sanat ve tarihle buluşturarak kültürel erişilebilirliği demokratikleştiren özel müzelerin yükselişi devam ediyor. Sayıları 456'ya ulaşan, 21 milyon kişi tarafından ziyaret edilen özel müzeler, yüz binlerce eserin koruma altına alınmasında kritik bir rol oynuyor

        Giriş: 03 Eylül 2026 - 07:58 Güncelleme:
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        Kritik bir rol oynuyorlar

        Özel müzeler, son yıllarda sayısal olarak gösterdikleri yüksek ivmenin çok ötesinde, Türkiye'nin kültürel hafızasını zenginleştiren ve müzecilik anlayışına dinamizm kazandıran vazgeçilmez birer ekosistem haline geldi. Devlet kurumlarının yanı sıra vakıfların, tüzel ve gerçek kişilerin elini taşın altına koymasıyla büyüyen bu alan; yüz binlerce eserin koruma altına alınmasında kritik bir rol oynarken, on milyonlarca vatandaşı sanat ve tarihle buluşturarak kültürel erişilebilirliği demokratikleştiriyor.

        Eskişehir'deki Odunpazarı Modern Müze, İngiltere'de verilen Museum and Heritage Awards kapsamında 'Yılın Uluslararası Projesi' seçilirken, Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri'nde 'Özel Takdir Ödülü' aldı. Müze, ayrıca 'Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne lâyık görüldü.

        TOPLAM ENVANTER 4 MİLYONA YAKLAŞTI

        Cumhurbaşkanlığına bağlı olan Millî Saraylar Başkanlığı'na bağlı millî saraylarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerde ve özel müzelerdeki kültür varlığı sayısı, toplam 3 milyon 995 bin 133'e ulaştı.

        Türkiye'de özel müzecilik, 1980'de İstanbul'da açılan Sadberk Hanım Müzesi ile başladı.

        BİR DİĞER ASLAN PAYI DA ÖZEL MÜZELERİN

        Son yıllarda artan arkeolojik çalışmalarla gün yüzüne çıkarılanların yanı sıra yurt dışından iadesi sağlanan buluntu ve eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerin envanterinin bir hayli artmasında önemli bir pay sahibi. Müzelerdeki kültür varlığı sayısının, 3 milyon 995 bin 133'e ulaşmasında bir diğer aslan payı da geçtiğimiz günlerde sayıları 456'ya ulaşan özel müzelere ait.

        ÖZEL MÜZELER SON 10 YILDA OLDUKÇA ARTTI

        • 2017... 239

        • 2018... 251 (Artış: 12)

        • 2019... 268 (Artış: 17)

        • 2020... 290 (Artış: 22)

        • 2021... 309 (Artış: 19)

        • 2022... 341 (Artış: 32)

        • 2023... 382 (Artış: 41)

        • 2024... 401 (Artış: 19)

        • 2025... 424 (Artış: 23)

        • 2026... 456 (Artış: 32)

        İstanbul'daki Basın Müzesi

        KÜLTÜR VARLIKLARI DEVLET MÜZELERİ STATÜSÜNDE KORUNUYOR

        Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle, vakıfların kendi hizmet konuları veya amaçlarını gerçekleştirmeleri için başvurmaları halinde özel müze açılmasına Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından izin veriliyor. Özel müze kurma istekleri 'Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik' hükümleri doğrultusunda incelenirken, müzenin yeterli nitelik ve nicelikte bulunması, sürekli hizmet vermesi hususları dikkate alınarak değerlendirme yapılıyor. Gerçek ve tüzel kişilerce kurulan müzeler, bakanlığın izin belgesinde belirlenen konu alanlarına ilişkin taşınır kültür varlığı bulundurup, teşhir edebiliyor. Özel müzelerde taşınır kültür varlıklarının korunması ise devlet müzeleri statüsünde gerçekleştiriliyor.

        Birleşik Krallık Kralı Charles, 2007'de İstanbul'da eşiyle birlikte Rahmi Koç Müzesi'ni ziyaret etti. O dönem Galler Prensi olan Charles'a ziyaretinde Rahmi Koç eşlik etti.

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        EN ÇOK ÖZEL MÜZE 3 BÜYÜK İLDE

        Son 10 yılda % 89'luk artış gösteren özel müzeler açısından en zengin ilimiz İstanbul. 83 özel müzeye sahip İstanbul'u Ankara (77) ve İzmir (25) takip ediyor. Geri kalan illerde ise toplam 266 özel müze faaliyet gösteriyor.

        ÖZEL MÜZE İSTATİSTİKLERİ

        • Eser Sayısı... 310.597 (Tüm müze ve millî saraylardaki kültür varlığı sayısının % 7,8'i)

        • 2025'teki Ziyaretçi Sayısı... 21.738.357

        2025'te tüm resmî müze, ören yeri, millî sarayların ve özel müzelerin ziyaretçi sayısı 56.647.017 oldu. Özel müzeler, tüm ziyaretçilerin % 38'ine hitap etti.

        Oyuncak Müzesi

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        KOLEKSİYONCULARDA 306 BİN KÜLTÜR VARLIĞI BULUNUYOR

        Öte yandan, tarihsel süreçte büyük medeniyetleri sinesinde barındırmış Anadolu'da, birbirinden kıymetli tarihi eserler devlet ve özel müzelerin yanı sıra koleksiyonerler vasıtasıyla da muhafaza ediliyor. 2026'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetimindeki 1545 koleksiyoncuda 306.895 eser bulunuyor.

        KOLEKSİYONCULARDAKİ KÜLTÜR VARLIĞI SAYISI

        • Sikke Sayısı... 167.879

        • Eser Sayısı... 139.016

        Kapak Fotoğrafı... Masumiyet Müzesi

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