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        Haberler Dünya Nepal'de can kaybı yükseliyor! Bölgedeki yıkım görüntülendi

        Nepal'de can kaybı yükseliyor! Bölgedeki yıkım görüntülendi

        Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1200'ü aştı. 4 bini aşkın kişiyi arama çalışmaları sürerken bölgedeki yıkım havadan görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 09:03 Güncelleme:
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        Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1200'ü aştığı bildirildi.

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        Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen sel felaketinde kaybolanları bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

         

         

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        Nepal yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, selden etkilenen çeşitli bölgelerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1200'ün üzerine çıktığı, kayıp olduğu bildirilen 4 bin 200 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

         

         

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        Arama kurtarma çalışmalarında 20 binden fazla güvenlik personelinin görevlendirildiği anlatılan açıklamada, çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 11 bin 993 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

         

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        Hidroelektrik santrallerindeki yüzlerce kişiden haber alınamıyor

        Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, selden etkilenen bölgelerdeki bazı hidroelektrik santrallerinin yer altındaki tesis ve tünellerinde mahsur kaldığı düşünülen çalışanlara henüz ulaşılamadı.

         

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        Nepal Bağımsız Enerji Üreticileri Birliğinin açıklamasında, toplam 947 kişiden haber alınamadığı, bu kişilerden kaçının yer altındaki tesis ve tünellerde mahsur kaldığının, kaçının ise sele kapıldığının henüz bilinmediği bildirildi.

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        Kayıp işçilerin aileleri ise arama kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlediğini belirterek, hükümet ve proje işletmecilerine tepki gösterdi.

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        Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

        Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta sel meydana gelmiş, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar aldığı ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

         

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        Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

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        Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

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        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Nepal
        #sel felaketi
        #haberler
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