Nepal'de can kaybı yükseliyor! Bölgedeki yıkım görüntülendi

Nepal yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, selden etkilenen çeşitli bölgelerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1200'ün üzerine çıktığı, kayıp olduğu bildirilen 4 bin 200 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.