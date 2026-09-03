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        UEFA'dan Fenerbahçe'ye soruşturma: Guendouzi, Greenwood!

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasının ardından yaşananlarla ilgili Matteo Guendouzi, Mason Greenwood ve kulüp hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 09:07 Güncelleme:
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        UEFA'dan Fenerbahçe'ye soruşturma: Guendouzi, Greenwood!

        Fenerbahçe, Fransız ekibi Lyon ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylarla ilgili Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood ile sarı-lacivertliler hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.

        Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasının ardından futbolcularımız Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood ile kulübümüz hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatılmıştır. Kulübümüz, söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe’nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA'nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir. Sürece ilişkin gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA'ya sunulacak olup, gelişmeler Kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir."

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        NELER YAŞANDI?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Lyon’u eleyerek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne katıldı. Lyon ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın ardından iki takım oyuncuları arasında arbedeler yaşanmıştı.

        GUENDOUZI'NİN ÜZERİNE KOŞTULAR

        Sarı-lacivertlilerin yıldızı Matteo Guendouzi'nin sevinci sonrası Lyonlu futbolcular Fransız oyuncunun üzerine koştular.

        Rakiplerinin arasında kalan Guendouzi'nin yardımına takım arkadaşları yetişti. Fenerbahçeli futbolcular Guendouzi'nin yanına giderken, İsmail Yüksek ve birkaç oyuncunun takım arkadaşını korumaya aldığı görüldü.

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        TÜNELDE DE GERGİNLİK SÜRDÜ

        Futbolcuların soyunma odası tüneline gittiği sırada Matteo Guendouzi'nin Lyon taraftarlarıyla atıştığı görüldü. Lyon'dan bir yetkilinin de Fenerbahçeli futbolculara saldırdığı anlar kameralara yansıdı.

        Güvenlik güçlerinin araya girmesinin ardından gerginlik sona ererken, Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasının yolunu tuttu.

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        #fenerbahçe
        #UEFA
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        #guendouzi
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