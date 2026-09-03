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        Haberler Dünya İtalya'da tarihi rekor: Meloni en uzun süre görev yapan başbakan olacak

        İtalya'da tarihi rekor: Meloni en uzun süre görev yapan başbakan olacak

        İtalya Başbakanı Meloni, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İtalya'nın en uzun süre görev yapan başbakanı olmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 09:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İtalya'da tarihi rekor

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 2005 yılında Silvio Berlusconi tarafından kırılan 1412 gün üst üste görev yapma rekorunu geride bırakarak İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İtalya'nın en uzun süre görev yapan başbakanı olmaya hazırlanıyor.

        Ekim 2022'de iktidara gelen Meloni, bu dönüm noktasını kutlamak için cuma günü (4 Eylül) bir miting düzenlemeyi planlıyor. Meloni, koalisyonunun bugüne kadar ayakta kalmasını en büyük başarılarından biri olarak öne çıkaracak.

        80 yılda 68 hükümet değişikliğine sahne olan İtalya, küresel çatışmaların yaşandığı bir dönemde Fransa'dan çok daha istikrarlı bir tablo ortaya koydu. Fransa, 2022 sonbaharından bu yana beş başbakan değiştirirken, İngiltere'de bu sayı dört oldu.

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        Analistler, Meloni'nin en önemli başarısının, İtalya'nın kırılgan kamu maliyesine yeniden güven kazandırmak olduğu konusunda büyük ölçüde hemfikir.

        İddialı değişikliklerden kaçınan Meloni, bunun yerine kamu düzenine odaklandı; polisin yetkilerini artırdı ve seçim kampanyasındaki temel vaatlerinden biri olan düzensiz göçü engellemeye yönelik sert önlemler aldı. Bu politikalar sonucunda yeni düzensiz göçmenlerin sayısı 2023'teki 157 bin 651 seviyesinden geçen yıl 66 bin 316'ya geriledi.

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        Birçok Avrupalı liderle iyi ilişkiler kurmuş olsa da Meloni'nin uluslararası itibarı, ABD Başkanı Donald Trump'la bir zamanlar yakın olan ilişkilerinin bozulmasıyla zarar gördü. ABD Başkanı, nisan ayında Meloni'yi cesaretsiz olmakla ve İran'la savaşında ABD'yi hayal kırıklığına uğratmakla suçlamıştı.

        Meloni'nin Avrupa ile Washington arasında köprü görevi görebileceği yönündeki tüm beklentileri sona erdiren bu diplomatik gerileme, İtalya'da yaşanan ve Meloni'nin başlıca yargı reformunun referandumda halk tarafından reddedilmesiyle sonuçlanan ağır yenilgisinden yalnızca birkaç hafta sonra geldi.

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        Bu yenilgi, Meloni koalisyonunu çevreleyen yenilmezlik havasını dağıttı. Partisi hala İtalya'nın en popüler siyasi partisi olsa da başlıca müttefiklerinin, özellikle de aşırı sağcı Lig partisinin desteği istikrarlı biçimde geriledi.

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        #italya
        #Giorgia Meloni
        #haberler
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