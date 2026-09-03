Kiracıların merakla beklediği oranlar Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla belirlendi.

TÜİK'in 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı ortaya çıktı.

Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte Eylül ayında kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31.79 olarak hesaplandı.

Geçen ay kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,90 olarak gerçekleşmişti. 2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Daha sonra bu uygulama kaldırıldı.