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        Haberler Ekonomi Emlak Kirada tavan zam oranı belli oldu

        Kirada tavan zam oranı belli oldu

        Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Eylül ayı için 12 aylık enflasyon ortalamasının baz alındığı kira tavan zam oranı yüzde 31.79 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 10:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kirada tavan zam oranı belli oldu

        Kiracıların merakla beklediği oranlar Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla belirlendi.

        TÜİK'in 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı ortaya çıktı.

        Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte Eylül ayında kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31.79 olarak hesaplandı.

        Geçen ay kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 31,90 olarak gerçekleşmişti. 2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Daha sonra bu uygulama kaldırıldı.

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