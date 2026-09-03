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        Haberler Magazin Aleyna Tilki, yeni arkadaş arıyor

        Aleyna Tilki, yeni arkadaş arıyor

        Konser hazırlıkları nedeniyle bir süredir kamp sürecinde olduğunu söyleyen Aleyna Tilki, bu süreçte kendisine eşlik edecek bir arkadaş aradığını ve bu kişide bulunmasını istediği nitelikleri sıraladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 10:00 Güncelleme:
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        Aleyna Tilki, yaklaşan konser hazırlıkları kapsamında İstanbul'da kampa girdiğini duyurdu.

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        Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yoğun çalışma temposuna başladığını belirten Tilki, kamp sürecinde yanında bulunacak yeni bir arkadaş aradığını ifade etti.

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        Fakat şarkıcının aradığı kişinin yalnızca yanında bulunması yeterli değil.

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        Paylaşımında aradığı kişide bulunmasını istediği nitelikleri de listeleyen Aleyna Tilki; komik, empati yeteneği yüksek, doğayı ve yürüyüş yapmayı seven bir profil çizdi.

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        Tilki'nin; "Üstün zekalı olsun", "Dark side'ıyla (karanlık tarafıyla) barışık olsun" ve "Özgürlük takıntısı olsun" şartlarını eklediği paylaşımı sosyal medyada takipçilerinin ilgisini çekti.

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        #Aleyna Tilki
        #şarkıcı
        #konser
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