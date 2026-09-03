Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ahmet Davutoğlu hakkında TCK’nın 299/1. maddesi kapsamında soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yer alan ve Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer aldığı paylaşımlara ilişkin olarak inceleme başlatıldığını duyurdu.
Bu kapsamda yapılan açıklamada, gerçekleştirilen incelemeler neticesinde, 62., 63. ve 64. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri Başbakanı ve feshedilen Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 299/1. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Açıklamanın devamında, "Soruşturma, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.