Venedik'te Yaşam Boyu Başarı Ödülü alan George Clooney'den paparazzi taklidi

"KİTAPLARDAN, MÜZİKTEN, HİKAYELERDEN KORKUYORLAR"

“Otoriterlerin susturmaya çalıştığı ilk kişiler politikacılar değil. Soru soran gazeteciler. Basit cevapları reddeden sanatçılar. Hiç tanımadığınız birinin empatiyi hak ettiğinde ısrar eden film yapımcıları, yazarlar, oyuncular ve müzisyenler" diye oyuncu, "Hikayeler, korkuyla ticaret yapan insanlar için her zaman tehlikelidir. Kitaplardan, müzikten ve hikayelerden korkan insanlar, tarihte asla kahraman olmazlar. Yani evet, filmler savaşları durdurmaz. Enflasyonu düşürmez. Seçimleri düzeltmez, ama olağanüstü bir şey yapar. Bize bir yabancının asla yabancı olmadığını ve bir başkasının hikayesinde kahraman olabileceğini hatırlatır. Eğer karanlıkta birlikte oturup hiç tanımadığımız insanları önemseyebilirsek, sanırım belki de iyi olacağız” şeklinde konuştu.