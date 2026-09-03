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        Haberler Dünyadan Venedik'te Yaşam Boyu Başarı Ödülü alan George Clooney'den paparazzi taklidi

        Venedik'te Yaşam Boyu Başarı Ödülü alan George Clooney'den paparazzi taklidi

        George Clooney, 2026 Venedik Film Festivali'nin açılış töreninde Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Ödülünü Laura Dern'in elinden alan Oscar'lı oyuncu, törende yaptığı konuşmada filmlerin insanları bir araya getiren gücüne vurgu yaparak otoriter rejimlere eleştiriler yöneltti. Ödülünü basın mensuplarıyla kutlamak isteyen Clooney, eline fotoğraf makinesi alarak eğlenceli anlara imza attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 10:18 Güncelleme:
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        George Clooney, Venedik Film Festivali açılış törenide Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

        Oscar ödüllü 65 yaşındaki oyuncuya, İtalya'nın Venedik kentinde dün düzenlenen 2026 Venedik Film Festivali'nin açılış töreninde Altın Aslan Ödülü takdim edildi.

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        Törende George Clooney'ye insan hakları avukatı eşi Amal Clooney eşlik etti. Clooney çifti için Venedik'in bir başka önemi var. İki çocuklu çift, 2014'te bu şehirde evlendi.

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        Ünlü aktör, Venedik Film Festivali'ne ilk kez 1998'de 'Out of Sight' filmiyle katılmıştı. O zamandan beri 2007'de 'Michael Clayton', 2008'de 'Burn After Reading' ve 2013'te 'Gravity' filmlerini festivalde gösterdi.

        Yönetmenliğini üstlendiği 'Good Night, and Good Luck' filmi 2005 yılında festivalde gösterildi ve Clooney'ye En İyi Senaryo Ödülü'nü kazandırdı.

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        Bu yılki Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü, Clooney'ye Laura Dern takdim etti. Dern, Clooney'i hem rol arkadaşı hem de yönetmen olarak övdü.

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        Dern, “Onunlayken anında daha iyi bir oyuncu oluyorsunuz. O, saf gerçeğe giden bir can simidi. Bir ustayla settesiniz. Diğer oyuncuları bir şahin gibi izliyor. George'un sizi desteklediğini hissedebiliyorsunuz” dedi.

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        George Clooney ödül konuşmasında otoriter rejimleri eleştirdi ve filmlerin dünyanın dört bir yanından insanları bir araya getirdiğini, duyguların dilinin olmadığını belirtti.

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        "KİMSE FARKLI BİR DİLDE GÜLÜP AĞLAMAZ"

        “Kimse farklı bir dilde gülmez. Kimse farklı bir dilde ağlamaz. Anne babalar aynı şekilde endişelenir. Çocuklar aynı hayalleri kurar. Aşk, dilde şaşırtıcı derecede benzer görünür; bu da sürekli olarak bize söylendiği kadar farklı olduğumuza inanmayı zorlaştırır" diyen Clooney, "Şu anda, iktidardakilerin, en çok paraya sahip olanların birbirimizden korkmamızı söylediği bir dönemde yaşıyoruz. Ama biz bunun böyle olmadığını biliyoruz, değil mi?” diye seslendi.

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        "KİTAPLARDAN, MÜZİKTEN, HİKAYELERDEN KORKUYORLAR"

        “Otoriterlerin susturmaya çalıştığı ilk kişiler politikacılar değil. Soru soran gazeteciler. Basit cevapları reddeden sanatçılar. Hiç tanımadığınız birinin empatiyi hak ettiğinde ısrar eden film yapımcıları, yazarlar, oyuncular ve müzisyenler" diye oyuncu, "Hikayeler, korkuyla ticaret yapan insanlar için her zaman tehlikelidir. Kitaplardan, müzikten ve hikayelerden korkan insanlar, tarihte asla kahraman olmazlar. Yani evet, filmler savaşları durdurmaz. Enflasyonu düşürmez. Seçimleri düzeltmez, ama olağanüstü bir şey yapar. Bize bir yabancının asla yabancı olmadığını ve bir başkasının hikayesinde kahraman olabileceğini hatırlatır. Eğer karanlıkta birlikte oturup hiç tanımadığımız insanları önemseyebilirsek, sanırım belki de iyi olacağız” şeklinde konuştu.

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        Clooney, aldığı ödülü, Venedik Film Festivali kırmızı halısının fotoğrafçılarıyla kutlamayı tercih etti. Ünlü oyuncu, bir süreliğine ödülünü bir fotoğraf makinesiyle takas etti ve bir fotoğrafçının objektifini ödünç aldı.

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        Agence France-Presse haber ajansında fotoğrafçı olarak çalışan Tiziana Fabi, aktörün ödülünü tutarken onun için poz verdi.

        İşte Venedik Film Festivali açılış gecesi kırmızı halısından yansıyanlar...

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        Claire Foy

        12

        Maggie Gyllenhaal

        13

        Alessandra Ambrosio

        14

        Greta Scarano

        15

        Laura Dern

        16

        Hayes Warner

        17

        Jack O'Connell

        18

        Paola Turani

        19

        Alessandro Cutrera ve Bianca Balti

        20

        Alessandra Ambrosio ve Stella Maxwell

        21

        Faretta Radic

        22

        Damian Hardung

        23

        Eugenia Silva

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        #George Clooney
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        #kırmızı halı
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