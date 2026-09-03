Vlahovic: Beşiktaş kariyerim için en iyisi!
Beşiktaş'ın yeni golcüsü Dusan Vlahovic, Sırp basınına açıklamalarda bulundu. Yıldız santrfor, siyah-beyazlı ekibe geldiği için çok memnun olduğunu ve kariyerinin en doğru kararını verdiğini ifade etti.
Beşiktaş'ın yeni yıldızlarından Dusan Vlahovic, Sırp basınından Mozzart Sport'a konuştu. Vlahovic, siyah-beyazlı ekibe geldiği için mutlu olduğunu belirtti.
"Dusan , bize yeni kulüp ve şehir hakkındaki ilk izlenimlerinden bahseder misin? Bu kesinlikle büyüleyici şehir hakkında ne kadar şey gördün, nispeten kısa bir süre buradaydın?"
"ÇOK MEMNUN KALDIM"
Dusan Vlahovic: "İzlenimlerim olağanüstü. Yani, havaalanındaki ve stadyumdaki karşılama deneyimimden bahsediyorum... Çok memnun kaldım, çok mutluyum. Şehre gelince, çok fazla şey görme fırsatım olmadı. Otelden antrenmana veya antrenman merkezinden stadyuma kadar olan kısmı gördüm. Ama gördüklerimden gerçekten çok hoşlandım. Sonuçta şehir hakkında söylenecek bir şey yok, burası ciddi bir şehir, bir metropol ve umarım her şey olması gerektiği gibi olur."
"Beşiktaş'a varışınızda aldığınız karşılama hakkındaki izlenimleriniz neler? Her şeyi gördük, Mozzart Sport ve Instagram sayfalarımızdan takip ettik, peki sizin açınızdan nasıldı? Binlerce insanın havaalanında, birkaç bininin de stadyumda karşılanması diğer ülkelerde pek yaygın bir durum değil."
"TARAFTARLAR FUTBOL İÇİN YAŞIYORLAR"
Dusan Vlahovic: "Evet, bu alışılmadık bir durumdu ve çok tuhaftı. Tuhaf derken, taraftarlarda böyle bir coşku ve memnuniyet yaratabileceğimi hayal bile edemezdim. Bundan çok mutluyum. Tutkulu olduklarını, futbolu çok sevdiklerini ve her şeyi kalplerine çok yakın tuttuklarını biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Onlar futbol için yaşıyorlar, kulüpleri, oyuncuları onlar için kelimenin tam anlamıyla her şey demek ve bu gerçekten olağanüstüydü."
Bu durum belli bir baskı da yaratıyor mu? Sizden beklentiler çok yüksek, belki de şu anda Beşiktaş'ta bulunan tüm oyuncular arasında en yüksek beklentiler.
"GENÇ YAŞTAN BERİ BASKIYA ALIŞKINIM"
Dusan Vlahovic: "Elbette o da bir şeyler yaratıyor, ama ben genç yaştan beri buna alışkınım. Benden her zaman en iyisi bekleniyor ve dediğim gibi, buna alışkınım. Benim görevim çalışmak, antrenörü dinlemek, takıma olabildiğince itaat etmek ve elbette sahada olabildiğince katkıda bulunmak. Her şey takımın hizmetinde ve takımın önceliği için."
"Beşiktaş'a gelmeden önce, teklifi kabul etmeden önce, burada bulunan oyuncularımızdan herhangi biriyle konuştunuz mu? Adem Ljajić veya Duško Tošić ile ?"
Dusan Vlahovic: "Hayır, dürüst olmak gerekirse, öyle olmadı. Onlarla hiçbir iletişimim olmadı, konuşmadık."
"Beşiktaş'a gelmekten ne bekliyorsunuz, planlarınız, istekleriniz neler?"
"AMACIM BEŞİKTAŞ'I ŞAMPİYON YAPMAK"
Dusan Vlahovic: "Hedefler her zaman en yüksektir. Ben de her zaman en yüksek hedeflere sahip olmak için çabalıyorum. Elbette kolay olmayacak. Rakiplerimiz arasında Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon var... Kimseyi unutmamak gerek ama bence bu üç takım, bizimle birlikte, şampiyonluk için en büyük adaylar. Elbette kolay olmayacak ama benim hedefim ve amacım Beşiktaş ile şampiyon olmak."
"Tanıtım etkinliğinde hayranlara da aynısını söylemiştiniz."
Dusan Vlahovic: "Elbette. Özellikle büyük kulüplerde oynarken her zaman en yüksek hedeflere sahip olmanız gerektiğini düşünüyorum. Bence bu normal."
"Türk ligini ne kadar iyi tanıyorsunuz? Yıllar geçtikçe daha fazla ilerleme kaydedildiği, daha fazla para yatırıldığı, daha iyi oyuncuların geldiği, daha fazla ünlü ismin kadroya katıldığı görülüyor."
Dusan Vlahovic: "Ligi biliyorum, izledim, her şey gibi takip ettim. Elbette daha önce de iyi oyuncular vardı, ama bence önceki yıllardan daha da yüksek bir seviyeye çıktı. Dört ciddi takımımız var ve diğer maçların kolay olduğu düşünülse de hiç de öyle değil. Diğer takımların da birçok iyi oyuncusu var, kolay bir şampiyona değil."
"Kulüp renkleri de teklifi kabul etmenizde etkili oldu mu? Partizan vardı, Juventus vardı, Fiorentina bu seriyi biraz bozdu..."
"KULÜBÜN RENKLERİNDEN MEMNUNUM"
Dusan Vlahovic: "Renklerin bir etkisi olmadı. Biz profesyoneliz, işimizi yapıyoruz, ama elbette siyah-Beyaz olmasından memnunum. Çocukluğumdan beri Partizan taraftarıyım, ama ben bir profesyonelim. Başka renkler de olabilirdi, önemli olan benim memnun olmam."
"Dusan, Beşiktaş'a gelmeye karar vermenize ne sebep oldu? Genellikle aldığınız harika tekliften bahsediliyor, Mozzart Sport'ta bazı detayları okuma fırsatımız oldu. Rakamlar gerçekten etkileyici ama bunun ötesinde bir şey daha olmalıydı, değil mi?"
"EN ÖNEMLİSİ ITALIANO"
Dusan Vlahovic: "Elbette öyle. Her şeyden önce, beni getirmek için gösterdikleri istek. Bütün yaz benimle iletişime geçmeye çalıştılar, yaz boyunca beni getirmek için ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Ve bunu gerçekten çok sevdim, çünkü genel olarak hayatta, en çok istendiğiniz yere gitmeniz gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş başkanı ve sportif direktörü Belgrad'a geldiler, her biri yedi veya on gün kaldı ve görüşmeler yaptık. Yani, her şeyden önce isteklerini, hırslarını ve projelerini değerlendirdiler. Ve tabii ki, çok iyi tanıdığım, Fiorentina'da birlikte çalıştığım teknik direktör, belki de en önemlisi de bu."
"Sırbistan'da birçok kişi transferiniz hakkında yorum yaparken, Juventus'tan sonra herkesin sizi en büyük 5 ligden bir kulüpte görmeyi beklediği için kariyerinizde bir adım geri attığınızı söylüyor. Bu kararınızı ve genel olarak bu tür yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz?"
"BENİM İÇİN NASIL HİSSETTİĞİM ÖNEMLİ"
Dusan Vlahovic: "Yorumlara bakmıyorum. Herkes istediğini söyleyebilir, istediğini düşünebilir. Futbol dünyanın en popüler sporu ve dünyanın en önemli yan sporu çünkü herkesin bir fikri olabilir. Elbette, herkes bir açıdan haklı olabilir. Ama ben bunlara hiç dikkat etmiyorum. Benim kendi yolum, kendi hırslarım, kendi hedefim var ve bence önemli olan tek şey nasıl hissettiğim ve ne düşündüğüm. Bu yüzden herkesin fikrine saygı duyuyorum ama bu beni çok etkilemiyor ve geriye bakmıyorum."
"Sözleşmenizin ne kadar sağlam olduğundan, aldığınız paradan bahsediyorlar, ancak yine de forma satışlarından elde edilen gelirin bir kısmını UNICEF'e bağışlama kararınızdan da söz ediliyor. Bu konuda biraz daha bilgi verebilir misiniz?"
UNICEF BAĞIŞI
Dusan Vlahovic: "Bunun güzel bir jest olacağını düşündüm, çünkü bir yıldır UNICEF ile çalışıyorum. UNICEF elçisiyim ve bunun bir parçası olma fırsatına sahip olduğum için çok mutluyum. Bu yüzden küçük bir ilgi göstergesi, benim açımdan özel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece doğru olduğunu düşündüğüm ve hissettiğim şeyi yapıyorum."
"Bu yaz tam olarak neler yaşandığı hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Yaz transfer dönemi uzun sürdü, Juventus'tan ayrılacak oyuncularla ilgili söylentiler çok daha öncesinde başlamıştı. Bayern, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Avrupa'nın neredeyse tüm önde gelen kulüpleri adı geçen kulüpler arasındaydı. Bize neler anlatabilirsiniz, tüm bunların gerçeği nedir?"
"BİRÇOK KULÜPLE GÖRÜŞTÜM, BEŞİKTAŞ'I SEÇTİM"
Dusan Vlahovic: "Birçok kulüple çok görüşme yaptım. Kaçınılmazdı, çünkü serbest oyuncuydum. Sözleşmem sona ermişti ve her kulüp, tabiri caizse, sahayı denemeye veya beni kadrosuna katmaya çalıştı. Dediğim gibi, birçok kulüple görüştüm, ancak daha önce belirttiğim nedenlerden dolayı Beşiktaş'ı seçtim ve bence bu doğru karardı. Transfer dönemi canlı bir şey, bir gün bir şey oluyor, ertesi gün tamamen farklı bir şey. Gerçekten her gün çok şey oluyor. Uzun süre düşündüm, çok sabırlı oldum ve sonunda kariyerim için şu anda en iyi kararı verdiğimi düşünüyorum. Zaman gösterecek, ama ben öyle düşünüyorum."
"Yukarıda listelediğim kulüplerle herhangi bir temas kuruldu mu?"
"Açıkçası bu konuda konuşmak istemem. Şu anki odak noktamız Beşiktaş. Ben bir Beşiktaş oyuncusuyum ve en kısa sürede formuma kavuşup takıma en iyi sonuçları elde etmesi için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."
"Beşiktaş'ta tüm bunların telafisini yapabilecek misin? Kupa rafını doldurabilecek misin?"
"Umarım. Bu benim hedefim ve her zaman da arzum. Bundan kaçmıyorum. Beşiktaş'la şampiyon olmak istediğimi sadece taraftarları memnun etmek veya bir tür form tutturmak için söylemiyorum. Bu gerçekten benim hedefim, arzum. Olacak mı, yüzlerce şeyi kontrol edemeyiz. Olması için elimizden gelenin en iyisini yapacak mıyız, kesinlikle yapacağız. Sonuçta en önemli şey, kendimize 'keşke biraz daha çalışsaydık, şampiyon olurduk' gibi bir acıma duygusuna kapılmamamız. Hayır, ama her şey bittiğinde ve çizgi çizildiğinde, elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı söyleyebilmek. Başkası daha iyiyse, yardım eli uzatmak sporda kesinlikle meşru bir şey. Ama diğer takımlarla rekabet etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız, elbette yapacağız."
"Bize antrenör Italiano'nun size neler söylediğini anlatabilir misiniz? Uzun zamandır tanışıyorsunuz. Beşiktaş'a gelmenize ne ikna etti?"
"BENDEN NE BEKLEDİĞİNİ BİLİYORUM"
"Teknik direktörle konuştum, Beşiktaş'a gelir gelmez hemen görüştük. Beni aradı ve konuştuk, çünkü bu yıllar boyunca iletişim halinde kaldık. Fiorentina'da geçirdiğimiz altı ay boyunca gerçekten mükemmel bir iş birliğimiz oldu ve sonrasında da çok sık konuştuk. Beşiktaş'a geleceğini, bunun kendi kararı olduğunu, ciddi bir projesi ve büyük istekleri olduğunu söylemek için beni aradı. Sanırım haziran ayıydı. Ondan sonra muhtemelen kulüpteki insanlarla konuştu, getirme arzusunu dile getirdi ve ben de onunla tekrar çalışmak istediğimi dile getirdim, çünkü benden ne beklediğini, forvetlerden ne beklediğini biliyorum ve takımlarının her zaman gol attığını biliyorum, sonuçta Fiorentina ile İtalyan Kupası'nı kazandı ve kariyerinin bu noktasında mükemmel bir iş çıkardığını düşünüyorum."