"Dusan , bize yeni kulüp ve şehir hakkındaki ilk izlenimlerinden bahseder misin? Bu kesinlikle büyüleyici şehir hakkında ne kadar şey gördün, nispeten kısa bir süre buradaydın?"

"ÇOK MEMNUN KALDIM"

Dusan Vlahovic: "İzlenimlerim olağanüstü. Yani, havaalanındaki ve stadyumdaki karşılama deneyimimden bahsediyorum... Çok memnun kaldım, çok mutluyum. Şehre gelince, çok fazla şey görme fırsatım olmadı. Otelden antrenmana veya antrenman merkezinden stadyuma kadar olan kısmı gördüm. Ama gördüklerimden gerçekten çok hoşlandım. Sonuçta şehir hakkında söylenecek bir şey yok, burası ciddi bir şehir, bir metropol ve umarım her şey olması gerektiği gibi olur."