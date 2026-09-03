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        Haberler Yaşam Marmara Denizi'nde 'sahanda yumurta denizanası' görüntülendi

        Marmara Denizi'nde 'sahanda yumurta denizanası' görüntülendi

        Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarında halk arasında 'Sahanda yumurta denizanası' olarak bilinen 'Cotylorhiza tuberculata' türü denizanası görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 15:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Sahanda yumurta' Marmara'da

        Tekirdağ'da tekne ile açılan vatandaşlar su yüzeyinde hareket eden halk arasında 'Sahanda yumurta' veya 'Maviş' olarak bilinen Cotylorhiza tuberculata türü denizanası gördü.

        Yuvarlak gövdeleri ve çok sayıdaki kollarıyla dikkat çeken denizanası, bir süre akıntıyla birlikte deniz yüzeyinde ilerledi.

        Teknedekiler o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

        Görüntülenen denizanasının sıcak denizlerde görülen bir türe ait olduğu belirtildi.

        Akdeniz ve Ege Denizi'nde yaygın olarak görülen bu türe, Marmara Denizi'nin güney kıyılarında da daha önce rastlandığı kaydedildi.

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        #Sahanda yumurta denizanası
        #Marmara Denizi
        #Tekirdağ
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