Meyve suyu ve nektarlarda yeni dönem:Tatlandırıcı standardı değişiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, meyve suyu ve nektar üretimine yönelik standartları sil baştan düzenleyen yeni bir tebliğ taslağı hazırladı. Sektör temsilcilerinin görüşüne sunulan düzenleme, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini ve Avrupa Birlik (AB) mevzuatına uyumu hedefliyor.

Taslağın kabul edilmesi halinde sektörde uygulanacak yeni kurallar şu şekilde listeleniyor:

Meyve Sularında Sıfır Tatlandırıcı: Konsantre, püre ve toz formundaki tüm meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen sonlandırılacak.

Meyve Nektarlarına Esneklik: İlave şeker içermeyen meyve nektarlarında şeker yerine tamamen tatlandırıcı kullanılabilecek. Düşük enerjili nektarlarda ise şekerin belirli bir kısmı tatlandırıcı ile ikame edilebilecek.

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Doğal Şekeri Azaltılmış Ürünler: AB uyum yasaları kapsamında, özel işlemlerle bünyesindeki doğal şeker miktarı en az yüzde 30 oranında azaltılmış yeni nesil meyve sularının üretimine ve satışına onay verilecek.