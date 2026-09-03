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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal, ezeli rakiplerine geçit vermiyor: 10 derbide 1 mağlubiyet!

        İsmail Kartal, ezeli rakiplerine geçit vermiyor: 10 derbide 1 mağlubiyet!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı 10 derbide 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 15:23 Güncelleme:
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        İsmail Kartal, ezeli rakiplerine geçit vermiyor!

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

        Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, 4. dönemindeki ilk derbisine çıkacak. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe ile 3 farklı dönemde Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 10 derbiye çıktı. Fenerbahçe'nin, İsmail Kartal yönetiminde derbilerde aldığı sonuçlar dikkat çekiyor. Kartal, ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı ligde 10 kez sahaya çıkarken, 7 galibiyet kazandı. Söz konusu süreçte siyah-beyazlılarla oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, sarı-kırmızılılara karşı da 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

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        SON 9 DERBİYİ KAYBETMEDİ

        İsmail Kartal, ligde son derbi mağlubiyetini 2014-2015 sezonunda Galatasaray deplasmanında yaşadı. Söz konusu tarih olan 18 Ekim 2014'ten bugüne kadar Galatasaray ile ligdeki 4 maçta Fenerbahçe, 10 puanı hanesine yazdırırken, kalesinde gol görmedi. Beşiktaş'a karşı ise 2014-2015 sezonu ile 2023-2024 sezonlarında 2'şer kez kazanan sarı-lacivertliler, rakibine karşı tek beraberliği 2021-2022 sezonunda aldı.

        65 yaşındaki teknik adam, ezeli rakipleriyle ligde oynadığı 9 son derbide kaybetmedi.

        BEŞİKTAŞ'A KARŞI 11. MAÇ

        İsmail Kartal, Beşiktaş ile 4 farklı takımın teknik direktörü olarak karşı karşıya geldi. Kartal, teknik adamlık kariyerinde Fenerbahçe, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Konyaspor'un başında siyah-beyazlılarla 10 kez oynarken, bu süreçte 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

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        Süper Lig'de İsmail Kartal'ın derbilerde aldığı sonuçlar şöyle:

        18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

        02.11.2014 Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 2

        08.03.2015 Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0

        22.03.2015 Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0

        10.04.2022 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

        08.05.2022 Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

        09.12.2023 Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 3

        24.12.2023 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

        27.04.2024 Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1

        19.05.2024 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

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        #İsmail Kartal
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