Bugün Ne Oldu? 3 Eylül 2026 haberleri: Ağustos enflasyonu açıklandı, Gemi kazalarındaki son durum, Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma, Meyve suyunda yeni dönem

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

AĞUSTOS ENFLASYONU AÇIKLANDI

TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 1,84, yıllık enflasyon ise yüzde 31,51 oldu. Ağustos'ta tüm gruplar incelendiğinde en yüksek aylık artış yüzde 8,62 ile eğitimde gerçekleşti. Düşüş yaşanan tek grup yüzde 3,54 ile giyim ve ayakkabı oldu.

KİRADA TAVAN ZAM ORANI BELLİ OLDU

Enflasyon verileri ile birlikte kira tavan zam oranı da belli oldu. Eylül ayı için 12 aylık enflasyon ortalamasının baz alındığı kira tavan zam oranı yüzde 31.79 oldu.

ALSU MÜRETTEBATINDAN 6 KİŞİ ADLİYE'DE

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında dün meydana gelen gemi kazasına ilişkin soruşturma kapsamında iki geminin kayıtları inceleme altına alınırken telsiz kayıtları da talep edildi. Tuğberk İmamoğlu gemisinin battığı alanda deniz kirliliği tespit edilirken bölgede çalışmalar yapılacak. Gözaltına alınan Alsu gemisindeki 9 mürettebattan 6'sı adliyeye sevk edildi.

GİRNE'DEKİ GEMİ FACİASINDA TUTUKLULUK SÜRESİ UZATILDI

Girne'de yaşanan gemi faciasında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yürütülen soruşturmada 9 şüphelinin tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. Alınan ifadelerde 2. kaptan, 1. kaptana sefere çıkmamayı tavsiye ettiğini ancak 1. kaptanın sefere çıkmaya karar verdiğini söyledi.

AHMET DAVUTOĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan ifadeleri nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçu kapsamında soruşturma başlattı.

MEYVE SUYUNDA YENİ DÖNEM:TATLANDIRICI STANDARDI DEĞİŞİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, meyve suyu ve nektar üretimine yönelik standartları sil baştan düzenleyen yeni bir tebliğ taslağı hazırladı. Bakanlığı'nın görüşe açtığı tebliğ taslağına göre, meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken nektarlarda şartlı izin verilecek. AB uyum yasaları kapsamında, özel işlemlerle bünyesindeki doğal şeker miktarı en az yüzde 30 oranında azaltılmış yeni nesil meyve sularının üretimine ve satışına onay verilecek.

ALTIN 7 AYIN EN GÜÇLÜ AYLIK YÜKSELİŞİNİ YAŞADI

Gözler yeniden altın fiyatlarında... Altının onsu, ABD Hazinesi'nin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırması, FED'in faiz artıracağı öngörülerinin zayıflaması ve jeopolitik risklerin görece azalmasıyla Ağustos'u 4 bin 449 dolardan kapattı. Böylece 7 ayın en hızlı aylık yükselişini kaydetti.

İHRACATTA AĞUSTOS REKORU

Ağustosta ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artışla 23,5 milyar dolar oldu. Böylece ağustos rekor kırıldı. İlk 8 ayda da 185 milyar dolar ile rekor rakama ulaşıldı.

UEFA'DAN FENERBAHÇE'YE SORUŞTURMA

Fenerbahçe, Fransız ekibi Lyon ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynadıkları maçın ardından yaşananlarla ilgili Guendouzi ve Greenwood ile kulüp hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.