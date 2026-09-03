Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün (52) kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in (28) arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun (25) savcılıkta yaptığı canlandırmanın görüntüleri ortaya çıktı. Tuğyan'ın annesi Güllü'yü pencereden attığını söyleyen Ulu’nun, olay anını uygulamalı olarak gösterdiği görüldü.

DHA'daki habere göre; 'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül 2025’te Yalova'nın Çınarcık ilçesinde oturduğu binanın 6’ncı katındaki penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

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Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsi işlemi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi.

Daha önce alınan 3 ifadesinde de farklı açıklamalarıyla şüphe çeken sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındı. Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ev hapsi kararı verildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma 11 ay sonra tamamlandı. Hazırlanan iddianamede bir numaralı sanık olarak yer alan, şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında 'Tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

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İddianamede ikinci sanık olarak yer alan Sultan Nur Ulu’nun ise ‘Yalan tanıklık’ suçundan 4 yıla kadar hapsi istendi.

TUĞYAN’IN PENCEREDEN ATTIĞINI İDDİA ETTİ

Öte yandan Sultan Nur Ulu’nun, savcılıkta verdiği ifade sırasında olay anını canlandırdığı ortaya çıktı.

Tuğyan Ülkem Gülter’in annesine arkadan yaklaşarak kalçasının altından kavradığını ve ardından pencereden aşağı attığını öne süren Ulu’nun o anları uygulamalı olarak anlattığı görüntüler dava dosyasına da girdi.

Ulu, savcılık ifadesinde de Tuğyan’ın annesini arkadan tuttuğunu, ardından yukarı doğru çektiğini gördüğünü iddia etti.

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Sultan Nur Ulu, Güllü'nün bu olayın ardından pencereden düştüğünü iddia ederek, Tuğyan'ın daha sonra “Koş” diye bağırarak aşağıya doğru gittiğini söyledi.

Ulu, ifadesinin devamında kendisinin de Tuğyan'ın peşinden gittiğini anlattı.