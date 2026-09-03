Ümit Akdağ, Beşiktaş için İstanbul'da!
Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Ümit Akdağ, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş, Corendon Alanyaspor forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Nihai transferi hususunda Corendon Alanyaspor’la anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Ümit , Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ümit Akdağ’a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadelerine yer verildi.
İSTANBUL'A GELDİ!
Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Akdağ, saat 17.10 sularında İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'ne geldi.
UEFA LİSTESİNE DAHİL EDİLDİ
22 yaşındaki stoperin evrakları TFF'ye iletildi. Ümit Akdağ, Beşiktaş'ın UEFA listesine dahil edildi.
Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasını 36 maçta giyen Ümit Akdağ, 1 gol ve 3 asiste imza attı.