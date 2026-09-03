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        Haberler Spor Voleybol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Almanya - Türkiye: 1-3 (MAÇ SONUCU) - Filenin Sultanları CEV Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde!

        Almanya - Türkiye: 1-3 (MAÇ SONUCU) - Filenin Sultanları CEV Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde!

        Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde! Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan çeyrek final maçında Almanya'yı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, adını son dört takım arasında yazdırdı. Ay-yıldızlılar, finale yükselmek için Sırbistan ile cumartesi günü yarı finalde karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 21:16 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları yolu yarıladı!

        Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda rakiplerini bir bir deviriyor, tüm Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor... Ay-yıldızlılar, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Almanya'yı 3-1 mağlup ederek yarı final biletini aldı.

        Vargas ile karşılaşmaya iyi başlayan ay-yıldızlı takım, 15-10 öndeyken Almanya'ya ikinci molasını aldırdı. Rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen A Milli Takım, birinci seti 25-18 kazandı.

        Almanya, ikinci sete iyi başladı. Savunmada rakibine karşılık veremeyen milliler, 6-1 geriye düştü ve bu sette ilk mola talebi Türkiye'den geldi. Molanın ardından toparlanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, farkı kapatmaya çalışsa da Almanya sayılar bulmayı sürdürdü. Ay-yıldızlı takım, file önünde kaptan Eda Erdem, çaprazda Derya Cebecioğlu ile farkı 2 sayıya düşürse de kritik anlarda hata yapmayan Almanya, seti 25-22 önde bitirdi ve skoru 1-1'e getirdi.

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        Üçüncü set dengeli bir oyunla başladı. Taraftar desteğini arkasına alan milliler, bu sette daha az hata yaptı. A Milli Takım, 7 sayılık (7-14) üstünlük yakaladı ve Almanya mola aldı. İyi oyununu devam ettiren ay-yıldızlılar, üçüncü seti 25-18 üstün tamamladı ve durumu 2-1 yaptı.

        Dördüncü set çekişmeli geçti. Vargas'ın etkili servisleri ve sayılarıyla milliler skoru 16-13'e getirdi ve rakibine mola aldırdı. Moladan dönüşte Almanya, üst üste 3 sayı buldu ve eşitliği (16-16) yakalayınca bu kez A Milli Takım molaya gitti. Bu andan sonra 5-0'lık seri bulan Türkiye'de son bölümde Vargas yeniden performansıyla ön palan çıktı ve ay-yıldızlılar seti 25-22, maçı da 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

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        YARI FİNALDE RAKİP SIRBİSTAN

        Milliler, yarı finalde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadele 5 Eylül Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Diğer yarı final maçında ise İtalya ile Polonyakozlarını paylaşacak.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Vanya Parvanova (Bulgaristan), Bartlomiej Adamczyk (Polonya)

        Almanya: Alsmeier, Weitzel, Weske, Grozer, Cekulaev, Straube (Cesar, Nestler, Kohn, Kindermann, Strubbe, Orthmann, Schoelzel, Jatzko)

        Türkiye: Hande Baladın, Zehra Güneş, Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem, Elif Şahin (Gizem Örge, Saliha Şahin, Eylül Akarçeşme, Derya Cebecioğlu, Cansu Özbay, Yaprak Erkek)

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        Setler: 18-25, 25-22, 18-25, 22-25

        Süre: 122 dakika (28, 32, 25, 37)

        BAKAN OSMAN AŞKIN BAK MAÇI İZLEDİ

        Almanya-Türkiye çeyrek final maçını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takip etti.

        Bakan Osman Aşkın Bak, milli maçı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile yan yana izledi.

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        #Filenin Sultanları
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