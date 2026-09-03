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        Haberler Gündem DEAŞ operasyonunda polise saldırı

        DEAŞ operasyonunda polise saldırı

        Sultanbeyli'de DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen 21 yaşındaki Berkan Ç.  ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Şüpheli, polis tarafından etkisiz hale getirilirken, 1 vatandaş ise yaralandı. Yapılan araştırmalarda şüphelinin terör saldırısı planladığı belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 23:39 Güncelleme:
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        DEAŞ operasyonunda polise saldırı

        Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarda; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu ve ülkemizde terör saldırısı planladığı değerlendirilen Berkan Ç. (21) isimli şahsın yakalanmasına yönelik Sultanbeyli‘de bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Şüphelinin görevli polislerimize ateş açması üzerine karşılık verilmiş ve şüpheli Berkan Ç. etkisiz hale getirilmiştir. Bu esnada bir vatandaşımız yaralanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

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        İstanbul Valisi Davut Gül, NSosyal hesabından operasyonla ilgili yaptığı paylaşımda, "Milletimizin huzuruna, devletimizin güvenliğine kasteden terör odaklarına karşı kararlılıkla mücadele eden Milli İstihbarat Teşkilatımızı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü yürekten tebrik ediyorum. Gece gündüz demeden, büyük bir cesaret ve fedakarlıkla görev yapan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #istanbul valiliği
        #DAEŞ
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