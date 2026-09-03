Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın yarı final sevincini paylaştı

Ay-yıldızlılar, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 mağlup ederek adını son dört takım arasına yazdırdı. Milliler, finale yükselmek için cumartesi günü Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları'nın başarısı büyük sevinç yaratırken, ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla milli takıma destek verdi.