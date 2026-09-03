Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın yarı final sevincini paylaştı
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın başarısını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı
Ay-yıldızlılar, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 mağlup ederek adını son dört takım arasına yazdırdı. Milliler, finale yükselmek için cumartesi günü Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları'nın başarısı büyük sevinç yaratırken, ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla milli takıma destek verdi.
Tarkan: Harikasınız kızlar! Sizi kim tutabilir? Haydi şampiyonluğa.
Erol Evgin: Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 3-1'le geçerek yarı finale yükselen Atatürk'ün kızlarını, Filenin Sultanları'nı yürekten kutluyorum. Eşsiz başarınızla ulusumuza çok büyük bir gurur yaşatıyorsunuz. Sonsuz teşekkürler.
Ahsen Eroğlu: Bizim kızlar yine yaptı yapacağını.
Ceyda Düvenci: Canımız kaptanımız, Atatürk'ün kızları, Filenin Sultanları... Gurur kaynağımızsınız!
Ebru Gündeş: Şahanesiniz kızlar! Sizinle gurur duyuyoruz. Şampiyon belli.
Pelin Akil: Fotoğraflar yüksek dozda Türkiye coşkusu içerir. Sultanları izlemeye geldik ve kızlarımın şansına yendik. Gerisi final maçına… Harikasınız kızlar!
Ali Sunal
Melis İşiten
Pelin Karahan
Başak Gümülcinelioğlu - Çağrı Çıtanak
Emel Sayın
Merve Özbey
Seren Serengil
Nergis Kumbasar