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        Haberler Gündem 3. Sayfa 4 çocuk annesini sokakta öldürdü!

        4 çocuk annesini sokakta öldürdü!

        Kahramanmaraş'ta, 56 yaşındaki Tevfik Bağrıaçık, tartıştığı eşi 49 yaşındaki Dilek Bağrıaçık'ı sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdü. 4 çocukları olduğu öğrenilen katil koca, daha sonra aynı silahla hayatına son verdi. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 07:50 Güncelleme:
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        4 çocuk annesini sokakta öldürdü!

        Kahramanmaraş'ta olay, dün akşam saatlerde Onikişubat ilçesinin Mercimektepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Tevfik Bağrıaçık (56), henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Dilek Bağrıaçık (49) ile tartışmaya başladı.

        POMPALI TÜFEKLE VURDU

        Tartışmanın büyümesi üzerine Tevfik Bağrıaçık, yanında getirdiği pompalı tüfekle Dilek Bağrıaçık’a ateş etti. Tevfik Bağrıaçık daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Tevfik ve Dilek Bağrıaçık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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        YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Acı haberi duyup olay yerine gelen çiftin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

        Eşini öldüren Tevfik Bağrıaçık.
        Eşini öldüren Tevfik Bağrıaçık.

        4 ÇOCUKLARI BULUNUYORDU

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 4 çocukları bulunan Tevfik Bağrıaçık ile Dilek Bağrıaçık’ın cenazeleri Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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