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        Haberler Gündem 3. Sayfa Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete el koyma kararı

        Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete el koyma kararı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. MASAK tarafından yapılan incelemelerde, şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı Yılmaz Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya, Mie Girişimcilik ve Makine ile Astra Polimer isimli şirketler üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Tespitler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. Şüpheli İrfan Yılmaz hakkında ise "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltı kararı verildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 08:45 Güncelleme:
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        Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete el koyma kararı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Alihan Kuriş suç örgütü' soruşturması kapsamında 5 şirkete el konuldu.

        ŞÜPHELİ İŞLEMLER TESPİT EDİLDİ

        Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı Yılmaz Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya, Mie Girişimcilik ve Makine ile Astra Polimer isimli şirketler üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi.

        5 ŞİRKETE EL KOYMA VE GÖZALTI

        Tespitler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi. Şüpheli İrfan Yılmaz hakkında ise 'suç örgütüne üye olma', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından gözaltı kararı verildi.

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        Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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