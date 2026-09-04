Italiano'dan kadro kararı! Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi 11'i netleşiyor...

VLAHOVIC'E HAT-TRICK DOPİNGİ!

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, ligde geçen hafta oynanan Çorum FK maçında 3 golle yıldızlaştı.

Siyah-beyazlı kariyerindeki ilk gollerini Karadeniz ekibine atan Vlahovic, yaptığı hat-trick ile galibiyette ön plana çıkan isim oldu.

26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisinde de Vincenzo Italiano'nun en gol yollarındaki en büyük kozu durumunda.