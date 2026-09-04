Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Italiano'dan kadro kararı! Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi 11'i netleşiyor...

        Italiano'dan kadro kararı! Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi 11'i netleşiyor...

        Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasındaki dev derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ligde geride kalan 3 maçta 6 puan toplayan siyah-beyazlılar, derbiden galip ayrılarak taraftarını sevindirmek istiyor. Beşiktaş'ta derbi öncesi eksik bulunmazken, Türkiye kariyerindeki ilk derbisine çıkacak olan teknik direktör Vincenzo Italiano, Kadıköy'de sahaya süreceği kadroyu netleştirmeye başladı. İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 10:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki derbide yarın deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        2

        Siyah-beyazlı futbol takımı, Süper Lig'de 2 galibiyet, 1 yenilgi ile haftaya 6 puanla 3. sırada girdi.

        Ligde geçen hafta Arca Çorum FK'yi 6-2 yenen Beşiktaş, derbiden 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

        Fenerbahçe derbisi öncesinde siyah-beyazlılarda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

        3

        ITALIANO'NUN İLK DERBİSİ

        Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano, Türkiye kariyerindeki ilk derbi sınavını verecek.

        Beşiktaş ile sezona üst üste galibiyetlerle başlayan Italiano, Fenerbahçe karşısında 3 puana ulaşarak ilk derbisini kazanmanın hesaplarını yapıyor.

        4

        CERNY, FENERBAHÇE'Yİ SEVİYOR!

        Beşiktaş'ta zorlu derbi öncesi Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny'nin performansı dikkati çekiyor.

        Süper Lig'de sezona 3 maçta 2 golle başlayan Cerny, Fenerbahçe derbisinde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun en güvendiği isimlerden biri.

        Eyüpspor müsabakasının ardından Çorum FK maçını da boş geçmeyen Çek oyuncu, Avrupa kupalarında ise 1 gol kaydetti.

        Öte yandan Vaclav Cerny, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 5 karşılaşmada 4 gol atmayı başardı.

        5

        VLAHOVIC'E HAT-TRICK DOPİNGİ!

        Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, ligde geçen hafta oynanan Çorum FK maçında 3 golle yıldızlaştı.

        Siyah-beyazlı kariyerindeki ilk gollerini Karadeniz ekibine atan Vlahovic, yaptığı hat-trick ile galibiyette ön plana çıkan isim oldu.

        26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisinde de Vincenzo Italiano'nun en gol yollarındaki en büyük kozu durumunda.

        6

        ÜMİT AKDAĞ FORMA BEKLEYECEK

        Beşiktaş'ta yeni transfer Ümit Akdağ, derbide görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

        Dün İstanbul'a gelen ve lisansı çıkarılan futbolcunun maç kadrosunda olması bekleniyo

        7

        GEÇEN SEZONKİ DERBİLER

        Beşiktaş, Fenerbahçe ile geçen sezon oynadığı 3 derbide 1 galibiyet aldı.

        Siyah-beyazlı takım, ligin ilk yarısında evinde 3-2, ikinci devrede ise deplasmanda 1-0 kaybetti.

        İki takımın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki randevusunda ise Beşiktaş, deplasmanda rakibini 2-1 yendi.

        8

        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:

        Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan (Agbadou), Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Fenerbahçe Beşiktaş
        #beşiktaş
        #derbinin muhtemel 11leri
        #derbi
        #Vincenzo Italiano
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Deniz Göktaş'a iddianame hazırlandı
        Deniz Göktaş'a iddianame hazırlandı
        Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
        Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
        Öğretmen önlüğü standartları belirlendi
        Öğretmen önlüğü standartları belirlendi
        'Yasa dışı panel sistemi' soruşturması! 31 avukat hakkında gözaltı kararı!
        'Yasa dışı panel sistemi' soruşturması! 31 avukat hakkında gözaltı kararı!
        Derbide gözler golcülerde!
        Derbide gözler golcülerde!
        Zeynep ve Erva cinayetlerinde kan donduran detaylar!
        Zeynep ve Erva cinayetlerinde kan donduran detaylar!
        Italiano'dan kadro kararı!
        Italiano'dan kadro kararı!
        10 kişiyi katletmişti! Okul saldırısı davası başladı!
        10 kişiyi katletmişti! Okul saldırısı davası başladı!
        G.Saray Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray Başakşehir deplasmanında!
        50 bin kişiyi işten çıkaracak
        50 bin kişiyi işten çıkaracak
        Gülşah miyom ameliyatında hayatını kaybetmişti... Ölüm nedeni belli oldu!
        Gülşah miyom ameliyatında hayatını kaybetmişti... Ölüm nedeni belli oldu!
        Fintek yatırımları 103 milyar doları aştı
        Fintek yatırımları 103 milyar doları aştı
        Ayrıntılar ortaya çıktı... Teröristle çatışma kamerada!
        Ayrıntılar ortaya çıktı... Teröristle çatışma kamerada!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Honduras'tan 3.500 dolara ehliyet almış
        Honduras'tan 3.500 dolara ehliyet almış
        İki gemide de hatalar ve ihmaller zinciri
        İki gemide de hatalar ve ihmaller zinciri
        13 dakika ayakta alkışlandı
        13 dakika ayakta alkışlandı
        Şebnem Ferah'ı hedef aldı
        Şebnem Ferah'ı hedef aldı
        Trump'tan işareti aldı: Milei'den 'Falkland' çıkışı
        Trump'tan işareti aldı: Milei'den 'Falkland' çıkışı
        Fall 2 sinemada, Gogol Bordello sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fall 2 sinemada, Gogol Bordello sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası