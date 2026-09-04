Italiano'dan kadro kararı! Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisi 11'i netleşiyor...
Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasındaki dev derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ligde geride kalan 3 maçta 6 puan toplayan siyah-beyazlılar, derbiden galip ayrılarak taraftarını sevindirmek istiyor. Beşiktaş'ta derbi öncesi eksik bulunmazken, Türkiye kariyerindeki ilk derbisine çıkacak olan teknik direktör Vincenzo Italiano, Kadıköy'de sahaya süreceği kadroyu netleştirmeye başladı. İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki derbide yarın deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Süper Lig'de 2 galibiyet, 1 yenilgi ile haftaya 6 puanla 3. sırada girdi.
Ligde geçen hafta Arca Çorum FK'yi 6-2 yenen Beşiktaş, derbiden 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe derbisi öncesinde siyah-beyazlılarda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
ITALIANO'NUN İLK DERBİSİ
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano, Türkiye kariyerindeki ilk derbi sınavını verecek.
Beşiktaş ile sezona üst üste galibiyetlerle başlayan Italiano, Fenerbahçe karşısında 3 puana ulaşarak ilk derbisini kazanmanın hesaplarını yapıyor.
CERNY, FENERBAHÇE'Yİ SEVİYOR!
Beşiktaş'ta zorlu derbi öncesi Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny'nin performansı dikkati çekiyor.
Süper Lig'de sezona 3 maçta 2 golle başlayan Cerny, Fenerbahçe derbisinde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun en güvendiği isimlerden biri.
Eyüpspor müsabakasının ardından Çorum FK maçını da boş geçmeyen Çek oyuncu, Avrupa kupalarında ise 1 gol kaydetti.
Öte yandan Vaclav Cerny, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 5 karşılaşmada 4 gol atmayı başardı.
VLAHOVIC'E HAT-TRICK DOPİNGİ!
Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, ligde geçen hafta oynanan Çorum FK maçında 3 golle yıldızlaştı.
Siyah-beyazlı kariyerindeki ilk gollerini Karadeniz ekibine atan Vlahovic, yaptığı hat-trick ile galibiyette ön plana çıkan isim oldu.
26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisinde de Vincenzo Italiano'nun en gol yollarındaki en büyük kozu durumunda.
ÜMİT AKDAĞ FORMA BEKLEYECEK
Beşiktaş'ta yeni transfer Ümit Akdağ, derbide görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.
Dün İstanbul'a gelen ve lisansı çıkarılan futbolcunun maç kadrosunda olması bekleniyo
GEÇEN SEZONKİ DERBİLER
Beşiktaş, Fenerbahçe ile geçen sezon oynadığı 3 derbide 1 galibiyet aldı.
Siyah-beyazlı takım, ligin ilk yarısında evinde 3-2, ikinci devrede ise deplasmanda 1-0 kaybetti.
İki takımın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki randevusunda ise Beşiktaş, deplasmanda rakibini 2-1 yendi.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:
Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan (Agbadou), Rıdvan, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic