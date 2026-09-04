Robert De Niro yıllar sonra doğruladı: İstanbul’da polis yeleği giyip gece kulüpleri baskınlarına katıldım

Dünyaca ünlü Oscar'lı oyuncu Robert De Niro, 1995’te İstanbul’da polis yeleği ve şapkasıyla gece kulüplerine düzenlenen baskınlara katıldığına ilişkin yıllardır anlatılan hikayeyi ilk kez doğruladı.

De Niro’nun 1995 yılında İstanbul’a yaptığı ziyaret sırasında Türk polisleriyle birlikte gece kulüplerine gittiğine ilişkin yıllardır anlatılan hikaye, 'Filme Gitmeden Önce' adlı YouTube programına konuk olan aktörün kendisine soruldu.

Bugün 83 yaşındaki Hollywood yıldızının, 31 yıl önceki İstanbul ziyaretiyle ilgili çarpıcı haber, 2017'de gazeteci Burak Ersemiz’in anlatımıyla gündeme gelmişti.

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Ersemiz, 1995 yılında dönemin Interpol Şube Müdürü Mehmet Başar’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki binasındaki makam odasına girdiğinde Amerikan Konsolosluğu’ndan bazı isimlerin yanında Robert De Niro’yu gördüğünü ifade etmişti.

Ersemiz, Başar’ın ABD’de görev yaptığı yıllarda tanıştığı De Niro ile dost olduğu ve ünlü aktörün bir film için Türk polisinin çalışmalarını gözlemlemek üzere İstanbul'a geldiği iddiasında bulunmuştu.

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"HABER DOĞRU AMA KİMLİK KONTROLÜ YAPMADIM"

Mehmet Başar’ın ricası üzerine haberi yayımlamadığını anlatan Ersemiz, De Niro’nun Narkotik Şube ekipleriyle dönemin ünlü gece kulüplerinden Kemancı’nın da aralarında bulunduğu çeşitli mekanlara gittiğini, güneş gözlüğü, polis şapkası ve yeleği giyerek elinde telsizle insanlardan “Kimlik, kimlik” diyerek nüfus cüzdanlarını aldığını anlatmıştı.

Katıldığı YouTube programında, yıllar önce İstanbul polisiyle gece kulüplerine gittiği ve kimlik kontrolü yaptığı yönündeki haberlerin sorulması üzerine De Niro, "Hiçbir şey yapmadım. İzliyordum, gözlem yapıyordum. O kadar. O haber doğru” yanıtını verdi.

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"ARAŞTIRMA YAPIYORDUM"

O dönem bir film projesi üzerinde çalıştığını ve hikayenin yazarının da yanında olduğunu belirten De Niro, “Çalışıyordum. Sadece araştırma yapıyordum, çok uzun zaman önceydi. O dönem bu iş üzerinde birlikte çalıştığım yazarla birlikteydim. Orada tanıdığım insanlar bunu biliyordu. Polisler, bazı kulüplere baskın düzenliyorlardı. Ben de onlarla gittim, birlikte gittik” dedi.

Programın bir diğer konuğu olan oyuncu Adam Scott ise “Bir düşünsenize, bir kulübe girmek için sırada bekliyorsunuz ve Robert De Niro kimliğinizi görmek istiyor” diye espri yaptı.