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        Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaderi kalecilerin ellerinde

        Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde iki takımın kalecileri kilit rol oynayacak. Sarı-lacivertlilerde Ederson'un, siyah-beyazlılarda ise Nübel'in sergileyeceği performans belki de takımlarının kaderini belirleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 15:33 Güncelleme:
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        Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde gözler, iki takımın kalecilerinde olacak.

        Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak müsabakada sarı-lacivertlilerin kalesini Brezilyalı Ederson koruyacak. Beşiktaş'ta ise bu sezonki performansla siyah-beyazlı taraftarların en güvendiği isimlerin başında geçen Alexander Nübel kalede olacak.

        İki kalecinin sergileyeceği performans, derbide takımlarının alacağı sonuca doğrudan etki edecek.

        EDERSON 5 DERBİDE GÖREV YAPTI

        Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Ederson, Türkiye'de şu ana kadar 4'ü Süper Lig, 1'i Turkcell Süper Kupa olmak üzere 5 derbi maçta forma giydi.

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        Geçen sezon Beşiktaş'a karşı 2 kez sahaya çıkan Ederson, Galatasaray'a ise 3 derbide rakip oldu.

        Beşiktaş ile oynanan 2 derbide de galibet gören Ederson, Galatasaray maçlarında ise birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

        Bu sezon lig ve Avrupa'da oynanan 4 karşılaşmada görev yapan Ederson, kalesinde 4 gol gördü. Avrupa'da Olimpik Lyon ile oynanan iki müsabakada 2 gol yiyen tecrübeli kaleci, ligde Konyaspor ve Samsunspor'a karşı görev yaptı. Konyaspor'un 2 golüne engel olamayan Ederson, Samsunspor ile oynanan maçta ise kalesini gole kapattı.

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        BEŞİKTAŞ'TA NÜBEL'İN İLK DERBİSİ

        Beşiktaş'ın bu sezon Almanya'nın Bayern Münih takımından transfer ettiği Alexander Nübel, ortaya koyduğu performansla kısa sürede siyah-beyazlı taraftarların güvenini kazandı.

        Beşiktaş kariyerindeki ilk derbisine Kadıköy deplasmanında çıkacak Nübel, 6'sı Avrupa, 3'ü lig olmak üzere bu sezon görev aldığı 9 karşılaşmada 4 gol yedi.

        Avrupa'da oynanan 6 maçta sadece 1 kez rakibinin gol sevincini izlemek zorunda kalan 29 yaşındaki kaleci; Midtjylland ve Hradec Kralove ile oynanan 4 maçın yanı sıra Kauno Zalgiris ile İstanbul'da oynanan müsabakada kalesini gole kapattı. Nübel, Kauno Zalgiris ile deplasmanda oynanan ve takımının 1-0 mağlup olduğu maçta rakibinin golüne engel olamadı.

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        Eyüpspor ile oynanan maçta kalesini gole kapatan Nübel, Beşiktaş formasıyla ligde ilk golünü takımının 1-0 yenildiği Alanyaspor deplasmanında yedi.

        Alman eldiven, 6-2 kazandıkları Arca Çorum FK maçında da rakibin 2 golüne engel olamadı.

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        #Fenerbahçe Beşiktaş
        #derbi
        #Ederson
        #Nübel
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