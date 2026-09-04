Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın yapılacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde gözler, iki takımın kalecilerinde olacak.

Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak müsabakada sarı-lacivertlilerin kalesini Brezilyalı Ederson koruyacak. Beşiktaş'ta ise bu sezonki performansla siyah-beyazlı taraftarların en güvendiği isimlerin başında geçen Alexander Nübel kalede olacak.

İki kalecinin sergileyeceği performans, derbide takımlarının alacağı sonuca doğrudan etki edecek.

EDERSON 5 DERBİDE GÖREV YAPTI

Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Ederson, Türkiye'de şu ana kadar 4'ü Süper Lig, 1'i Turkcell Süper Kupa olmak üzere 5 derbi maçta forma giydi.

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Geçen sezon Beşiktaş'a karşı 2 kez sahaya çıkan Ederson, Galatasaray'a ise 3 derbide rakip oldu.

Beşiktaş ile oynanan 2 derbide de galibet gören Ederson, Galatasaray maçlarında ise birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Bu sezon lig ve Avrupa'da oynanan 4 karşılaşmada görev yapan Ederson, kalesinde 4 gol gördü. Avrupa'da Olimpik Lyon ile oynanan iki müsabakada 2 gol yiyen tecrübeli kaleci, ligde Konyaspor ve Samsunspor'a karşı görev yaptı. Konyaspor'un 2 golüne engel olamayan Ederson, Samsunspor ile oynanan maçta ise kalesini gole kapattı.

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BEŞİKTAŞ'TA NÜBEL'İN İLK DERBİSİ

Beşiktaş'ın bu sezon Almanya'nın Bayern Münih takımından transfer ettiği Alexander Nübel, ortaya koyduğu performansla kısa sürede siyah-beyazlı taraftarların güvenini kazandı.

Beşiktaş kariyerindeki ilk derbisine Kadıköy deplasmanında çıkacak Nübel, 6'sı Avrupa, 3'ü lig olmak üzere bu sezon görev aldığı 9 karşılaşmada 4 gol yedi.

Avrupa'da oynanan 6 maçta sadece 1 kez rakibinin gol sevincini izlemek zorunda kalan 29 yaşındaki kaleci; Midtjylland ve Hradec Kralove ile oynanan 4 maçın yanı sıra Kauno Zalgiris ile İstanbul'da oynanan müsabakada kalesini gole kapattı. Nübel, Kauno Zalgiris ile deplasmanda oynanan ve takımının 1-0 mağlup olduğu maçta rakibinin golüne engel olamadı.

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Eyüpspor ile oynanan maçta kalesini gole kapatan Nübel, Beşiktaş formasıyla ligde ilk golünü takımının 1-0 yenildiği Alanyaspor deplasmanında yedi.

Alman eldiven, 6-2 kazandıkları Arca Çorum FK maçında da rakibin 2 golüne engel olamadı.