Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi" programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Hepimiz biliyoruz ki mazisi olmayanın atisi de olamaz. Geçmişiyle bağı kopanın inşa edebileceği bir istikbal asla yoktur. Bizler millet olarak köklü bir tarihin sahibiyiz. Bizi asırlardır ayakta tutan bu güçlü birikim kitapla kütüphaneyle birlikte asıl anlamını kazanıyor. Tıpkı medeniyetler gibi insanlar da kökleriyle yaşar, kökleriyle hayata tutunur.

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"MEDENİYETLER DE AĞAÇLAR GİBİ KÖKLERİ İLE TUTUNUR"

En utanç verici kitap katliamları, milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. En son 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın şahsi kitaplığına ait 4 bin 500 eser, devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır. Bugün bazı alanlarda kültürel çölleşmenin arka planında bu anlayışların payı vardır.

İSAR Vakfı'mızın bizi köklerimize bağlayan eserlere sahip çıkmasını önemli görüyorum. Bizler cilt sanatında müstesna eserler vücuda getirmiş bir milletiz. Medeniyetimizi tarif ederken çınar örneği verilir. Medeniyetler de ağaçlar gibi kökleri ile tutunur. Bizleri medeniyetimize bağlayan en güçlü damar kitaplarımızdır. Bir dönem milletimizin kökleri ile bağını kesmek isteyenlerin kitaplarımızı hedef alması boşuna değildir."