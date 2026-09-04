Kocaeli’de 31 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü gizlendiği yerde bulundu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Firari hükümlünün evdeki bulaşık makinesinin içine saklandığı ortaya çıktı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde hakkında 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
FİRARİ HÜKÜMLÜ EVDE SAKLANIRKEN BULUNDU
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında çeşitli suçlardan aranan A.S.’nin İzmit’te bir adreste bulunduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada A.S.’yi evdeki bulaşık makinesinin içine saklanmış halde yakaladı.
ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANIYORDU
Gözaltına alınan A.S.’nin, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ile “kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık” suçlarının da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan arandığı belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.