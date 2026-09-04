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        Beşiktaş'ta Elan Ricardo ile yollar ayrıldı!

        Beşiktaş, orta saha oyuncusu Elan Ricardo'nun Macaristan ekiplerinden ETO Futball Kft'ye kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 18:32 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta Elan Ricardo ile yollar ayrıldı!

        Beşiktaş, Elan Ricardo'nun Macaristan ekiplerinden ETO Futball Kft'ye kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu.

        Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

        "Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo'nun 2026-27 sezonuna kadar geçici transferi hususunda ETO Futball Kft. ile anlaşmaya varılmıştır.

        Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

        Siyah-beyazlıların 2025 yılının ara transfer döneminde La Equidad'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki genç futbolcunun sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

        Elan Ricardo, siyah-beyazlılardan sırasıyla Brezilya ekibi Athletico Paranaense ve Kolombiya temsilcisi Deportes Tolima'ya kiralandı.

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        #beşiktaş
        #Elan Ricardo
        #transfer
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