Bugün Ne Oldu? 4 Eylül 2026 haberleri: Marmara'daki kazada geminin yeri tespit edildi, 31 avukat hakkında gözaltı kararı, Melih Gökçek ifade verdi, Deniz Göktaş'a iddianame

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

MARMARA'DAKİ KAZADA GEMİNİN YERİ TESPİT EDİLDİ: İKİSİNDE DE HATA VAR

MSB, Silivri açıklarındaki kazada batan geminin yerinin tespit edildiğini bildirdi. Kazaya ilişkin bilirkişi raporu da hazırlandı. Raporda iki gemideki eksiklere ve hatalara vurgu yapılırken, "Asli kök neden Alsu isimli gemideki köprü üstü zafiyetidir. Eğer Alsu, kendi emniyet kılavuzundaki kurala riayet ederek köprü üstünde tecrübeli kaptan ve ek bir gözcü bulundursaydı, 'Tuğberk İmamoğlu'nun kontrolsüz sancağa dönüş manevrası 0.5 mil yerine 1.8 mil mesafede saptanabilir ve çatışma tamamen önlenebilir ya da darbe şiddeti minimuma indirilebilirdi." denildi.

KIBRIS'TA BATAN GEMİDE CAN KAYBI YÜKSELDİ

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, 16 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada kaptanın Türkiye'den ehliyet alamadığı için Honduras'tan 3 bin 500 dolara ehliyet aldığı ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda ise geminin batmadan limana geri dönebileceği bilgisine yer verildi. Kurtarma ve kara kutunun çıkarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

OKUL SALDIRISI DAVASI BAŞLADI

Hepimizi derinden sarsan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin dava başladı. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli, duruşmadaki savunmasında, "Olayın bütün riskinin tarafıma yüklenmesi yanlıştır. Silahlar çalınmıştır. Oğlum hakkında hırsızlık suçundan davacı ve şikayetçiyim" dedi. Korkunç olayda 9 öğrenci ile 1 öğretmen hayatını kaybetmişti.

31 AVUKAT HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Yasa dışı panel sistemi' soruşturması kapsamında 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Gürlek "Yürütülen çalışmalarda; vatandaşlarımıza ait kişisel verilerin yasa dışı yollarla ele geçirilerek 'panel' adı verilen sorgulama sistemlerinde kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu sistemlerin bazı hukuk bürolarına ücret karşılığında satıldığı; bazı hukuk bürolarının da herhangi bir hukuki ilişkisi bulunmayan vatandaşların kişisel bilgilerine bu sistemler üzerinden ulaşılarak 'borcunuz yasal takibe düştü', gibi gerçeğe aykırı ifadelerle mağdur edildiği anlaşılmıştır." dedi.

MELİH GÖKÇEK İFADE VERDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

DENİZ GÖKTAŞ'A İDDİANAME HAZIRLANDI

Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı. "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarının yer aldığı iddianamede Göktaş hakkında 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

KADINA ŞİDDET GÖRÜNTÜSÜ TEPKİ ÇEKEN BERHAN ŞİMŞEK GÖREVİNDEN AYRILDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ile 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver arasında yaşandığı belirtilen olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şimşek için uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verildi. Bu görüntülerin ardından Berhan Şimşek'in CHP MYK üyeliği görevinden istifa ettiği öğrenildi.

YÖK'TEN 23 VAKIF ÜNİVERSİTESİNE 'YÜKSEK ÜCRET' İNCELEMESİ

Yeni eğitim dönemi başlıyor... Öncesinde öğrenim ücretlerinde yüzde 25 artış sınırına uyulmadığı yönündeki ihbar ve şikayetler üzerine 23 vakıf üniversitesi hakkında inceleme başlatıldı.

47 YIL SONRA BİR İLK: HASİDİK YAHUDİLER BEYAZ SARAY'DA AĞIRLANDI

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da bir grup Hasidik Yahudi hahamını ağırladı. Beyaz Saray'daki bu görüşme, 1979'dan bu yana bir ABD başkanının Hasidik hahamlarla yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.

ROBERT DE NIRO YILLAR SONRA DOĞRULADI: İSTANBUL’DA POLİS YELEĞİ GİYİP...

Dünyaca ünlü Oscar'lı oyuncu Robert De Niro, 1995’te İstanbul’da polis yeleği ve şapkasıyla gece kulüplerine düzenlenen baskınlara katıldığına ilişkin yıllardır anlatılan hikayeyi ilk kez doğruladı. Usta oyuncu katıldığı bir YouTube programındaki soru üzerine "Kimlik kontrolü yapmadım. Gözlem yapıyordum" dedi.