Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı İbrahim Melih Gökçek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın ve yayın organlarında İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde yer alan iddialar üzerine 29 Ağustos'ta resen soruşturma başlatmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İbrahim Melih Gökçek ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne geldi.

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Soruşturma kapsamında gazeteci Murat Ağırel, 31 Ağustos’ta tanık sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade vermiş ve Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile eşi Hülya Gökçek'in Almanya’nın Düsseldorf kentinde kurduğu HAMAG isimli şirkete ilişkin yaptığı araştırmalar kapsamında elde ettiği bilgi ve belgeleri savcılığa sunduğunu söylemişti.

MELİH GÖKÇEK'TEN AÇIKLAMA

İfademi yaklaşık 2 saat verdim ve çıktım. Burada hepiniz 'ne dediniz, ne söylediniz, ne sordular' diye sualler soracaksınız. Peşinen şunu söyleyeyim, ben burada savcılığa ifade verdim. İfadenin gizliliği var. Dolayısıyla 'şunu, bunu söyledim' tarzında bir şey beklemeyin. Allah kısmet ederse s avcılığın yaptığı soruşturma bitecek. Ondan sonra merak etmeyin, hepinizle televizyonda bol bol konuşacağız.

Hepiniz bilirsiniz Melin Gökçek konuşmayan adam değildir. Ben size bir bilgi vereceğim, hayatımda ilk defa ifade vermiyorum, ilk defa savcılığa vermiyorum. İlk defa soruşturma geçirmiyorum. Ben belediye başkanlığına ilk olarak 1994'te seçildim. 94'ten itibaren yaklaşık 9 yıl, muhalefette belediye başkanlığı yaptım. Tam 500 tane soruşturma ve inceleme geçirdim.

Bunların hepsinde ifade verdim. Düşünebiliyor musunuz? SHP iktidarı DSP iktidarı. Bir sıçrasın çekirge, üçüncüsünde yakalansın. Ama ben 500 defa sıçradım. Beni yakalayamadılar. İkinci dönem Refah Partisi iktidarı dönemi. Rakamı şu anda net veremiyorum, yanlış söylerim. Minimum 100 tane soruşturma ve inceleme AK Parti ve Refah Parti iktidarında geçirdim. Verdiğim ifadeler savcılıklarda ve İçişleri Bakanlığı'nda durur.

Üçüncü dönem Mansur Yavaş dönemi. 'Melih Gökçek hakkında 100 tane soruşturma açıldı' deniyor. Benim hakkımda böyle bir soruştuma açılmadı. Bunu söyleyenler yalan söylüyor. Toplam 25 tane inceleme soruşturma geçirdim. 21'i bitti, 4 tanesinin neticesi bana gelmedi. Bitenlerin bir kısmı İçişleri Bakanlığı bir kısmı savcılıklarda oldu. Bu soruşturmalar yapılırken bilirkişi raporları oldu. Hepsinde benim ifadem aldı. Mansur Yavaş 'ifade vermeye gitmedi' diyerek yalan söylüyor. En az 100 kere Mansur Yavaş'ı televizyona davet ettim, gelmedi.

En büyük hakem vatandaştır. Ekrana çıkmaktan kim korkar? Haklı olmayan insan korkar. Mansur Yavaş döneminde 21 soruşturmam bitti. Biten soruşturmaların hepsine istisnasız Mansur Yavaş itiraz etti. Danıştay'a itiraz etti. Savcılıktan gelen kararlar için bir üst mahkemeye itiraz ettiler. Danıştay ve üst mahkemelerde benim lehime onaylandı. Mansur Yavaş en az üç dört kez söyledi, "Ben 109 soruşturma geçirdim, 101'den takipsizlik aldım' diyor. Benim için ne diyor 'Melih Gökçek yargılanmadı' diyor. Doğru değil. Ben de savclığa ve İçişleri'ne ifade verdim. Benim buralardan takipsizlik almam yasal olmuyor, kendisi alınca oluyor ama. Bu nasıl oluyor?

Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde buranın kararı çıkacak. Ben de merakla bekliyorum. Adaletten Allah'ın izniyle endişem yok. Ben dobraları söyleyen insanım. Karar çıktıktan sonra hepinizin televizyonlarına bol bol çıkacağım, hiç endişeniz olmasın. Melih Gökçek'in televizyonlardan çekindiği vaki midir? Konu hakkında herhangi bilgi vermem. Başka konuyu buraya dahil etmek suretiyle tartışmak istemem. Soru almıyorum. İnşallah soruşturma bitsin televizyonlarda her türlü açıklamayı yaparım. Hepinize saygılar sunuyorum, Allah'a emanet olun.