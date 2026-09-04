UEFA'dan Fenerbahçe'ye kötü haber: Guendouzi ve Greenwood'a ceza!

UEFA Etik Kurulu, Olympik Lyon-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara dair süregelen soruşturmada alınan disiplin kararlarını açıkladı.

GREENWOOD VE GUENDOUZI'YE CEZA!

Mason Greenwood, para cezası ile birlikte ertelemeli olarak 1 maç men cezası aldı.

Matteo Guendouzi ise toplamda 4 maç men cezası aldı. Fransız futbolcu, bu cezanın 2 maçını bu sezon çekecek. Guendouzi, bu sezon Roma ve Aston Villa maçlarını kaçıracak.

Fenerbahçe ise Lyon maçında yaşananlar nedeniyle toplamda 95 bin euro para cezasına çarptırıldı.

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LYON CEPHESİ

Olympik Lyon'a toplamda 109 bin Euro para cezası verildi.

Olympik Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira'ya ise 5 maç ceza verildi. Antonio Ferreira bu cezaların 3'ünü bu sezon çekecek.