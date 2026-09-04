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        UEFA'dan Fenerbahçe'ye kötü haber: Guendouzi ve Greenwood'a ceza!

        UEFA, Fenerbahçeli futbolcular Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood'a verilen cezaları açıkladı. Mason Greenwood'a 30 bin euro para cezası ve ertelemeli 1 maç ceza verildi. Matteo Guendouzi'ye ise 50 bin euro para cezası ve 4 maç ceza verildi. Guendouzi, bu 4 maçın 2'sini bu sezon çekecek, 2'sini ise 1 yıllık deneme süresine tabi olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 20:14 Güncelleme:
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        UEFA'dan Guendouzi ve Greenwood'a ceza!

        UEFA Etik Kurulu, Olympik Lyon-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara dair süregelen soruşturmada alınan disiplin kararlarını açıkladı.

        GREENWOOD VE GUENDOUZI'YE CEZA!

        Mason Greenwood, para cezası ile birlikte ertelemeli olarak 1 maç men cezası aldı.

        Matteo Guendouzi ise toplamda 4 maç men cezası aldı. Fransız futbolcu, bu cezanın 2 maçını bu sezon çekecek. Guendouzi, bu sezon Roma ve Aston Villa maçlarını kaçıracak.

        Fenerbahçe ise Lyon maçında yaşananlar nedeniyle toplamda 95 bin euro para cezasına çarptırıldı.

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        LYON CEPHESİ

        Olympik Lyon'a toplamda 109 bin Euro para cezası verildi.

        Olympik Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira'ya ise 5 maç ceza verildi. Antonio Ferreira bu cezaların 3'ünü bu sezon çekecek.

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        #UEFA
        #fenerbahçe
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        #guendouzi
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