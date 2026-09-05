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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Odun kesme" kavgasında oğlunu öldürüp gelinini yaraladı!

        "Odun kesme" kavgasında oğlunu öldürüp gelinini yaraladı!

        Denizli'nin Buldan ilçesinde, 90 yaşındaki Süleyman U., "odun kesme" meselesi yüzünden tartıştığı oğlu 65 yaşındaki İsmail U.'yu tüfekle öldürdü, gelini Sultan U.'yu ise yaraladı. Şüpheli Süleyman U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 08:05 Güncelleme:
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        "Odun kesme" kavgasında oğlunu öldürüp gelinini yaraladı!

        Denizli'de, alınan bilgiye göre, Buldan ilçesi Karaköy Mahallesi'nde yaşayan Süleyman U. (90), oğlu İsmail U. (65) ile iddiaya göre odun kesme meselesi yüzünden tartıştı.

        Oğlunu öldüren 90 yaşındaki Süleyman U.
        Oğlunu öldüren 90 yaşındaki Süleyman U.

        OĞLU VE GELİNİNE ATEŞ AÇTI

        AA'da yer alan habere göre kavgaya dönen olayda Süleyman U. oğlu ve yanındaki gelini Sultan U.'ya tüfekle ateş etti.

        Babası tarafından öldürülen İsmail U.
        Babası tarafından öldürülen İsmail U.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        OĞLU ÖLDÜ GELİNİ AĞIR YARALI

        Sağlık ekipleri İsmail U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Sultan U. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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        Şüpheli Süleyman U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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