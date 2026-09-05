Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski Bakan Denizolgun'un ölümünde kritik gelişme! Tutuklanan doktorun ifadesi ortaya çıktı

        Eski Bakan Denizolgun'un ölümünde kritik gelişme! Tutuklanan doktorun ifadesi ortaya çıktı

        Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan doktor Nurettin Demirkol'un ifadesi ortaya çıktı. Demirkol ifadesinde, "İhbarı ben mi yaptım hatırlamıyorum" dedi. İşte kritik ifadenin detayları...

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 10:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Eski Bakanın ölümünde kritik gelişme! Tutuklanan doktorun ifadesi ortaya çıktı

        Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

        Soruşturma kapsamında daha önce tanık olarak dinlenen doktor Nurettin Demirkol, beyanları ile 155 ihbar kaydı, HTS verileri ve diğer tanık anlatımları arasında çelişkiler tespit edilmesi üzerine “yalan tanıklık” suçundan şüpheli sıfatıyla yeniden ifade verdi.

        Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun.
        Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun.

        "OLAYLARI NET HATIRLAMIYORUM"

        Tutuklama talebiyle sevk edildiği Bakırköy 3. Sulh Ceza Hâkimliğinde sorgulanan Demirkol, “10 yıl önceki olayları net hatırlayamıyorum” savunması yaptı. Mahkeme ise HTS kayıtları, diğer tanıkların beyanları ve kolluk tutanaklarını dikkate alarak Demirkol’un tutuklanmasına karar verdi.

        REKLAM

        “İHBARI KİMİN YAPTIĞINI BİLMİYORUM” DEMİŞTİ

        Dosyadaki en önemli çelişki, Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin yapılan 155 ihbarı üzerinden ortaya çıktı. Demirkol, 26 Ağustos 2026 tarihinde tanık sıfatıyla verdiği ilk ifadesinde, sağlık ve kolluk ekiplerini kimin aradığını bilmediğini, Denizolgun’un özel doktoru olmadığını ve ölümü şüpheli olarak değerlendirmediğini söylemişti.

        Ancak Riva Polis Merkezi Amirliğinin hazırladığı 155 Acil Çağrı çözüm tutanağında, ihbarın Demirkol’un kullandığı telefon üzerinden yapıldığı, arayan kişinin kendisini ailenin hekimi olarak tanıttığı ve ölümün şüpheli olduğunu söylediği belirlendi.

        REKLAM

        Savcılık bu çelişkiyi Demirkol’a doğrudan sordu. Demirkol ise “Olay günü ben mi aradım, başkası mı aradı hatırlamıyorum. Başkası benim telefonumdan da aramış olabilir.” savunmasını yaptı.

        “TELEFONUMU ORTADA BIRAKTIM”

        Savcılık, Demirkol’a olay günü polislerle birkaç kez görüştüğünü hatırlamasına rağmen, ilk ihbarı kendisinin yapıp yapmadığını neden hatırlamadığını da sordu.

        Demirkol, yakın zamanda baktığı hastaları dahi hatırlamakta zorlandığını ileri sürerek, olayın üzerinden yaklaşık 10 yıl geçtiğine dikkat çekti.

        REKLAM

        Şüpheli ayrıca olay yerinde telefonunu “ortada bıraktığını”, çiftliğe gelip giden kişilerden birinin de telefonundan ihbar yapmış olabileceğini savundu.

        “AİLE DOKTORU MUYUM BİLMİYORUM”

        Soruşturmada dikkat çeken bir başka başlık da Demirkol’un Denizolgun’la doktor-hasta ilişkisine ilişkin ifadeleri oldu. Demirkol daha önce “özel doktoru değildim” demişti.

        Ancak olay yerine giden polis ve olay yeri inceleme görevlilerinin anlatımlarında, olay yerinde kendisini “aile doktoru” olarak tanıtan bir kişinin bulunduğuna ilişkin kayıtların yer aldığı belirtildi.

        REKLAM

        Bu durum sorulduğunda Demirkol “Maktulü 2-3 kere muayene ettim. Ancak aile doktoru nasıl olunur bilmiyorum. Bu tabirden neyin kastedildiğini bilmiyorum.” şeklinde savunma yaptı.

        HTS KAYITLARI DA MASADA

        Başsavcılık, Demirkol’un ilk ifadesindeki konum bilgileriyle HTS kayıtlarının da örtüşmediğini değerlendirdi. Demirkol, 26 Ağustos’taki ifadesinde olay günü Kısıklı’daki ikametinde bulunduğunu söylemişti.

        Ancak savcılık sorgusunda kendisine, 6 Eylül 2016 saat 18.12’den 8 Eylül 2016 saat 17.46’ya kadar Kısıklı bölgesinde baz kaydının bulunmadığı bildirildi. Demirkol bu duruma “Benim iki gün baz kaydımın olmaması mümkün değildir. O gün ikametimdeydim. Baz kayıtlarının neden bu şekilde çıktığını bilmiyorum.” cevabını verdi.

        REKLAM

        ÖLÜMÜ GÖRDÜKTEN SONRA HASTANEYLE ARDIŞIK GÖRÜŞMELER

        Savcılık ayrıca Demirkol’un, olay yerine gittiğinde Denizolgun’un zaten hayatını kaybettiğini söylediğini ancak HTS kayıtlarında 7 Eylül 2016 günü 21.16-21.42 saatleri arasında Hisar Hastanesi adına kayıtlı telefonla art arda görüşmeler yaptığının görüldüğünü bildirdi.

        Bu görüşmelerin nedeni sorulan Demirkol “O gün yaptığım görüşmeleri hatırlamıyorum.” dedi.

        HİLMİ TUNA KURİŞ DETAYI

        Dosyada öne çıkan bir diğer isim ise Hilmi Tuna Kuriş oldu. Demirkol, ilk ifadesinde çiftliğe gittiğinde Murat Bayrak ile yabancı uyruklu bir kişinin bulunduğunu söylemişti.

        REKLAM

        Ancak soruşturma dosyasındaki olay yeri inceleme raporunda Hilmi Tuna Kuriş’in de olay yerinde bulunduğuna ilişkin kayıt yer aldığı; HTS incelemesinde Kuriş’in 7 Eylül 2016 günü saat 20.56’da çiftliğin bulunduğu bölgeden baz verdiği tespit edildi.

        Savcılık ayrıca Demirkol ile Hilmi Tuna Kuriş arasında aynı gece 21.13 ve devamında ardışık arama ve aranma kayıtları bulunduğunu belirledi. Bu kayıtlar sorulan Demirkol “O gün Hilmi Tuna Kuriş ile konuşup konuşmadığımı hatırlamıyorum. Gittiğimde orada olup olmadığını bilmiyorum.” dedi.

        AHMET YUM, AHMET GÖKÇEN VE ALİHAN KURİŞ DE SORULDU

        Savcılık sorgusunda Demirkol’a Ahmet Yum, Ahmet Gökçen ve Alihan Kuriş’in olay yerine gelip gelmediği de soruldu. Dosyadaki başka bir tanık anlatımında, olay yerine gelen adli tabibin doktorun yanında bir avukat bulunduğunu ve Alihan Kuriş’in olay yerinde olduğunu söylediği belirtildi.

        REKLAM

        Ayrıca Demirkol ile Ahmet Yum arasında 8 Eylül 2016 sabahı telefon görüşmesi kaydı bulunduğu kendisine hatırlatıldı. Demirkol ise bu isimlerin olay yerine gelip gelmediğini ve Ahmet Yum’la neden görüştüğünü hatırlamadığını savundu.

        DEMİRKOL: “YALAN BEYANI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUM”

        Mahkemedeki sorgusunda Demirkol savcılık ifadesini tekrar ederek, olayın üzerinden yaklaşık 10 yıl geçtiğini ve ayrıntıları hatırlamasının mümkün olmadığını söyledi. Demirkol, yıllarca doktorluk yaptığını, çok sayıda hasta ve ölüm vakası gördüğünü belirterek, “Yalan beyanı kesinlikle kabul etmiyorum. Problem 10 sene önceki olayı net hatırlayamamamdan kaynaklıdır.” şeklinde savunma yaptı.

        REKLAM

        Tanık ve şüpheli ifadelerinin stres altında alındığını da söyleyen Demirkol; migreni bulunduğunu, ilaçlarını alamadığını ve ifade süreçlerinde fiziksel olarak zorlandığını ileri sürdü.

        “MAKTULÜN AĞZINDA SIZINTI VARDI”

        Mahkeme sorgusunda Denizolgun’un bulunduğu andaki durumuna ilişkin de ayrıntılar veren Demirkol, olay yerine ulaştığında Denizolgun’un hayatını kaybetmiş olduğunu söyledi.

        Demirkol, maktulün ağzında bir sıvı bulunduğunu ancak bunun kan mı yoksa başka bir sıvı mı olduğunu ayırt edemediğini, adli tıp uzmanı olmadığı için bu konuda kesin değerlendirme yapamayacağını ifade etti.

        REKLAM

        Ayrıca ölümün yeni olmadığını, vücutta şişme, sertlik ve ölüm morluklarını andıran bulgular bulunduğunu söyledi.

        MAHKEME TUTUKLADI

        Bakırköy 3. Sulh Ceza Hâkimliği ise savunmayı yeterli görmedi. Mahkeme kararında; olay yerindeki kişilerin geliş ve gidiş saatlerine ilişkin HTS raporları, Demirkol’un tanık sıfatıyla verdiği ifadeler, diğer tanıkların beyanları, kolluk tutanakları arasında çelişkiler bulunduğuna dikkat çekti.

        Hâkimlik, dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğunu, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını değerlendirerek Nurettin Demirkol’un “yalan tanıklık” suçundan tutuklanmasına karar verdi.

        REKLAM

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında Arif Ahmet Denizolgun’un ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun
        #Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümü
        #Nurettin Demirkol
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski Bakanın ölümünde kritik gelişme! Tutuklanan doktorun ifadesi ortaya çıktı
        Eski Bakanın ölümünde kritik gelişme! Tutuklanan doktorun ifadesi ortaya çıktı
        Fon getirilerine yüzde 10 stopaj
        Fon getirilerine yüzde 10 stopaj
        Filenin Sultanları final için sahaya çıkıyor!
        Filenin Sultanları final için sahaya çıkıyor!
        "Tuğberk İmamoğlu bize çarptı"
        "Tuğberk İmamoğlu bize çarptı"
        Kadıköy'de nefes kesecek derbi!
        Kadıköy'de nefes kesecek derbi!
        Trump hızlı zafer bekledi, İran savaşı sandığa taşıdı
        Trump hızlı zafer bekledi, İran savaşı sandığa taşıdı
        Sosyal medyadaki fotoğraftan keşfetti!
        Sosyal medyadaki fotoğraftan keşfetti!
        "Osimhen olmayınca ne olacak?"
        "Osimhen olmayınca ne olacak?"
        Roma'da evlendiler
        Roma'da evlendiler
        Derbide gözler golcülerde!
        Derbide gözler golcülerde!
        "Odun kesme" kavgasında oğlunu öldürüp gelinini yaraladı!
        "Odun kesme" kavgasında oğlunu öldürüp gelinini yaraladı!
        Beslenme çantasından mikro-ekonomiye: Yüzde 60 tasarruf mümkün mü?
        Beslenme çantasından mikro-ekonomiye: Yüzde 60 tasarruf mümkün mü?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Arkadaşlarıyla buluşmuştu... Düğün gününde ölüme gitti!
        Arkadaşlarıyla buluşmuştu... Düğün gününde ölüme gitti!
        Borçlanma maliyetini azaltabilirsiniz
        Borçlanma maliyetini azaltabilirsiniz
        Tendürek Dağı'nın kraterine indiler: Adeta cehennem çukuru
        Tendürek Dağı'nın kraterine indiler: Adeta cehennem çukuru
        'Sultanlar' buluşması
        'Sultanlar' buluşması
        Korsan taksicinin vurduğu polis memuru şehit oldu
        Korsan taksicinin vurduğu polis memuru şehit oldu
        2 kent için "sarı" alarm verildi! İllerimizde hava durumu
        2 kent için "sarı" alarm verildi! İllerimizde hava durumu
        Kırmızı halıdan kovuldu
        Kırmızı halıdan kovuldu